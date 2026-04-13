Koning Willem-Alexander en Máxima bezoeken Philadelphia Eagles: Sportieve banden en persoonlijke verrassingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten een bezoek aan het trainingscomplex van de Philadelphia Eagles, waarbij ze een kijkje achter de schermen kregen, sportieve shirts uitwisselden en de banden tussen Nederland en de VS benadrukten. Persoonlijke verrassingen en een historische voetbalprestatie van Curaçao kleurden het bezoek.

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) hebben tijdens hun bezoek aan Philadelphia een bijzonder kijkje genomen bij het Jefferson Health Training Complex, de hypermoderne trainingsfaciliteit van de Philadelphia Eagles , een prominent American footballteam. Clubpresident Don Smolenski en de kleurrijke teammanager Dom DiSandro ontvingen het koninklijk paar met open armen en leidden hen rond door het indrukwekkende complex. Het bezoek was onderdeel van een bredere handelsmissie en diplomatieke toenadering, waarbij de koning en koningin de sterke banden tussen Nederland, de Verenigde Staten en in het bijzonder Pennsylvania, onderstreepten.

Het koningspaar kreeg een exclusief kijkje achter de schermen, waar ze de fitnessruimte, de kleedkamers, de state-of-the-art materiaalruimte en de strategische meetingrooms konden bewonderen. Medewerkers van de Eagles gaven gedetailleerde uitleg over de intensieve trainingsprogramma's en de geavanceerde technologie die wordt ingezet om de atleten naar een hoger niveau te tillen. Een van de opvallende demonstraties was de presentatie van een geavanceerde 3D-voetscanner, die in staat is om sportschoenen volledig op maat te maken voor elke speler. De koning was onder de indruk en kreeg zelfs een paar schoenen cadeau. Eerst werd maat 47 geprobeerd, maar die bleken te ruim. Uiteindelijk paste maat 45 perfect.

In de kleedkamer wachtte een bijzondere verrassing: zowel voor Willem-Alexander als Máxima was een persoonlijke plek ingericht, compleet met hun namen en op maat gemaakte Eagles-shirts. Het koningspaar reageerde enthousiast, waarbij ze de ervaring 'heel erg cool' noemden. Máxima leek echter minder geneigd om het Eagles-shirt ter plekke aan te trekken. Met een knipoog zei ze: 'Ik doe geen demonstraties', waarmee ze de sfeer luchtig hield.

Op het imposante trainingsveld kreeg de koning de gelegenheid om zelf een American football in handen te nemen. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de bal een stuk weg te gooien, tot grote vreugde van de aanwezigen. Er vond ook een sportieve shirtuitwisseling plaats. Koning Willem-Alexander schonk een voetbalshirt van Curaçao, dat vorig jaar een historische prestatie leverde door zich als kleinste land ooit te kwalificeren voor het WK voetbal. Een extra bijzondere connectie is dat Curaçao op 25 juni tegen Ivoorkust zal spelen in het stadion van de Eagles, waardoor de koning en koningin potentieel getuige kunnen zijn van deze memorabele wedstrijd.

Eerder op maandag had de koning al in zijn toespraak voor Independence Hall in Philadelphia met trots de prestatie van Curaçao benadrukt: 'Caribische delen van ons Koninkrijk kunnen onverwachts geschiedenis schrijven', sprak hij. 'Dat bewees Sint Eustatius in 1776. En 250 jaar later heeft Curaçao op sportief vlak dezelfde ambitie, dus wees gewaarschuwd.' Het bezoek aan de Eagles was niet alleen een leuke afwisseling, maar ook een tastbare illustratie van de hechte banden tussen Nederland en de Verenigde Staten. De koning benadrukte de waarde van de samenwerking met Pennsylvania en de VS: 'Bondgenoten op wie je kunt bouwen'.

Tijdens hun verblijf in Philadelphia verbleef het koninklijk paar in een setting met een bijzondere connectie. Ze logeerden in het Trump National Golf Club Philadelphia, waarbij ze naar verluidt in dezelfde gang verbleven als voormalig president Donald Trump. De reis en de ontmoetingen benadrukken het belang van internationale betrekkingen en de gedeelde belangen die landen met elkaar verbinden.





