Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gestart met werkbezoek aan de Verenigde Staten

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn gearriveerd in Philadelphia voor een officieel werkbezoek aan de Verenigde Staten, met focus op economische banden en historische vieringen. Het programma omvat een diner met Nederlandse vertegenwoordigers, bezoeken aan Independence Hall en een diner in het Witte Huis op uitnodiging van president Trump.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zondag rond 17.00 uur lokale tijd aangekomen op de internationale luchthaven van Philadelphia, als start van een officieel werkbezoek aan de Verenigde Staten . Het koninklijk paar had al deelgenomen aan de Bilderbergconferentie in Washington, die dit weekend plaatsvond, en deze reis markeert nu een verdere verdieping van de bilaterale relatie tussen Nederland en de VS. De aankomst in Philadelphia vormt de opmaat voor een programma dat gericht is op het verstevigen van de economische banden en het vieren van belangrijke historische mijlpalen. Direct na aankomst werd de koning en koningin opgewacht door een delegatie van Nederlandse functionarissen en vertegenwoordigers, waarbij de eerste contacten werden gelegd voor de komende dagen vol ontmoetingen en activiteiten. Het programma is zorgvuldig samengesteld om de veelzijdige aard van de Nederlands-Amerikaanse relatie te belichten.

Het werkbezoek krijgt een vliegende start met een diner op zondagavond, nog voordat het officiële programma op maandag van start gaat. Dit diner is bedoeld om het koninklijk paar te informeren over de actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten, met een focus op de rol van Nederlandse bedrijven en organisaties in het land. Het diner biedt een platform voor informele gesprekken en het uitwisselen van ideeën over de toekomst van de samenwerking. De koning en koningin zullen zich laten bijpraten over de uitdagingen en kansen die Nederlandse bedrijven in de VS tegenkomen, en hoe de banden verder kunnen worden versterkt. Dit vroege engagement onderstreept het belang dat wordt gehecht aan de economische dimensie van de relatie. Het diner is een cruciale gelegenheid om de fundamenten te leggen voor productieve ontmoetingen en het creëren van synergieën tussen Nederlandse en Amerikaanse belangen. De keuze voor Philadelphia, een stad met historische betekenis voor de Verenigde Staten, is niet toevallig.

De officiële start van het werkbezoek op maandag begint met een bezoek aan Independence Hall in Philadelphia. Hier wordt stilgestaan bij het naderende 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten, een historische gebeurtenis die de diepe banden tussen beide landen symboliseert. De koning en koningin zullen de gelegenheid aangrijpen om de Amerikaanse geschiedenis en de gedeelde waarden te eren. Vervolgens reist het koninklijk paar door naar Washington, waar zij op uitnodiging van president Donald Trump zullen dineren en overnachten in het Witte Huis. Deze uitnodiging volgt op het bezoek van president Trump aan Nederland tijdens de NAVO-top vorig jaar, waar hij verbleef op Paleis Huis ten Bosch. De aanwezigheid van premier Rob Jetten bij het diner onderstreept het belang dat de Nederlandse regering hecht aan de relatie met de VS. De keuze voor een diner in het Witte Huis is een teken van respect en een erkenning van de goede bilaterale betrekkingen. Dit bezoek vindt plaats in een tijd van geopolitieke spanningen, en de gesprekken zullen waarschijnlijk verschillende thema's behandelen, waaronder economie, veiligheid en internationale samenwerking. Het werkbezoek van de koning en koningin aan de Verenigde Staten is een belangrijke gelegenheid om de bilaterale betrekkingen verder te versterken en de banden tussen de twee landen te verdiepen, waarbij de nadruk ligt op economische samenwerking, historische banden en diplomatieke betrekkingen.





