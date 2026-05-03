Koning Charles' populaire lijfwacht met witte baard neemt afscheid

Een van de vaste lijfwachten van koning Charles III, bekend om zijn witte baard en professionele uitstraling, gaat met pensioen. Hij werd populair door zijn kalme optreden en de vergelijkingen met de Kingsman-filmreeks.

Britse media, waaronder de gerenommeerde The Times, hebben dit nieuws bevestigd. De lijfwacht, die in de volksmond bekend staat om zijn opvallende witte baard en onberispelijke voorkomen, heeft in relatief korte tijd een aanzienlijke online fanbase verworven. Zijn populariteit is grotendeels te danken aan zijn kalme en professionele houding, die hij consequent uitstraalde tijdens publieke optredens van de koning. De identiteit van de lijfwacht is tot op heden niet officieel vrijgegeven, wat bijdraagt aan de mystiek rondom zijn persoon.

De lijfwacht kwam voor het eerst in de schijnwerpers tijdens de periode rondom het overlijden van koningin Elizabeth II in september 2022. Hij was prominent aanwezig bij de plechtigheden en de vele publieke gelegenheden die volgden. Sindsdien is hij regelmatig te zien in de directe omgeving van koning Charles, waarbij hij een cruciale rol speelt in het waarborgen van zijn veiligheid.

Zo was hij ook aanwezig tijdens de kroning van Charles in 2023, waar hij een opvallende interactie had met het publiek langs The Mall in Londen. Getuigen meldden dat hij burgers vriendelijk doch resoluut verzocht hun mobiele telefoons op te bergen, om hen aan te sporen volledig te genieten van het historische moment. Deze ogenschijnlijk kleine actie werd breed opgepikt en droeg bij aan zijn groeiende populariteit.

De manier waarop hij zijn taak uitvoerde, werd door velen geprezen als een voorbeeld van professioneel en respectvol optreden. Zijn aanwezigheid straalde een gevoel van veiligheid en controle uit, wat essentieel is in dergelijke situaties. De beelden van de lijfwacht verspreidden zich razendsnel over sociale media, waar hij al snel de bijnaam 'de lijfwacht met de witte baard' kreeg. De vergelijkingen met de Kingsman-filmreeks, een populaire actieserie over superspionnen, bleven niet uit.

Gebruikers op sociale media merkten op dat zijn paraplu, die hij steevast bij zich droeg, verdacht veel leek op de 'gunbrella' van het personage Harry Hart, een geavanceerde paraplu die tevens als wapen fungeert. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de paraplu van de lijfwacht daadwerkelijk verborgen functies heeft, zorgde de vergelijking voor veel amusement en droeg bij aan zijn status als een soort moderne held.

Zijn laatste officiële werkzaamheden als lijfwacht van koning Charles vonden plaats tijdens het recente staatsbezoek van het Britse koningspaar aan de Verenigde Staten en het daaropvolgende bezoek aan Bermuda. Volgens The Times heeft koning Charles en koningin Camilla hem echter gevraagd om in een andere rol voor hen te blijven werken, wat suggereert dat ze zijn expertise en loyaliteit zeer waarderen.

De precieze aard van deze toekomstige rol is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat de lijfwacht een blijvende indruk heeft achtergelaten op het koningshuis. Zijn afscheid markeert het einde van een tijdperk, maar wellicht ook het begin van een nieuw hoofdstuk in zijn dienst aan de Britse monarchie. De impact van zijn professionele houding en onberispelijke voorkomen zal nog lang nagalmen, zowel binnen als buiten de muren van Buckingham Palace





