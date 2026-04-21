Koning Charles en koningin Camilla onthullen schaalmodel monument koningin Elizabeth

Het Britse koningspaar bekeek in het British Museum het ontwerp voor het nationale monument van wijlen koningin Elizabeth, terwijl ook de veranderende rol van de prinsessen Beatrice en Eugenie de aandacht trekt.

Koning Charles en koningin Camilla brachten afgelopen dinsdag een officieel bezoek aan het prestigieuze British Museum in Londen om daar een schaalmodel te bewonderen van het toekomstige nationale monument ter ere van de overleden koningin Elizabeth. De sfeer was er een van plechtige waardigheid en reflectie, aangezien de dag samenviel met wat de honderdste geboortedag van de wijlen vorstin zou zijn geweest. De koning, die op 77-jarige leeftijd de leiding over het koningshuis voert, en zijn 78-jarige echtgenote werden op deze bijzondere dag vergezeld door andere prominente leden van de Britse koninklijke familie, waaronder prins Edward en zijn echtgenote hertogin Sophie. Het was een moment waarop het verleden en de toekomst van de monarchie op indrukwekkende wijze samenkwamen in het hart van de Britse hoofdstad.

Het ontwerp van het monument, dat een prominente plek zal krijgen met uitzicht op The Mall – de iconische ceremoniële weg die naar Buckingham Palace leidt – is van de hand van de vermaarde architect Norman Foster. De inmiddels 90-jarige ontwerper was zelf aanwezig in het museum om het koningspaar tekst en uitleg te geven over zijn visie. Het beeldhouwwerk vindt zijn oorsprong in het beroemde portret dat de Italiaanse kunstenaar Pietro Annigoni in 1955 vervaardigde, een werk dat de toen 28-jarige koningin Elizabeth op een klassieke en gracieuze wijze vereeuwigde. Het schaalmodel is vanaf nu voor het grote publiek in het British Museum te bezichtigen, waardoor burgers de kans krijgen om alvast kennis te maken met het eerbetoon dat straks een vast onderdeel wordt van het Londense straatbeeld. De keuze voor deze specifieke locatie en het ontwerp benadrukt de blijvende impact van de koningin die in 2022 op 96-jarige leeftijd kwam te overlijden.

Naast de formele plichtplegingen rondom de nagedachtenis van de overleden vorstin, blijft ook de dynamiek binnen de huidige koninklijke familie een punt van publieke interesse. De laatste tijd lijkt er een verschuiving plaats te vinden in de relatie tussen koning Charles en de dochters van zijn broer, prins Andrew. Prinsessen Beatrice en Eugenie worden immers steeds vaker gezien in de nabijheid van de koning en lijken voorzichtig weer meer in de plooien van het koninklijk huis te worden opgenomen. Zo was er onlangs nog de uitnodiging voor het prestigieuze Royal Ascot, een evenement dat bekend staat om zijn chique karakter en sterke banden met de Windsors. Ondanks deze positieve signalen blijven er ook mysterieuze momenten bestaan, zoals het feit dat de zussen eerder dit jaar besloten om niet in te gaan op de officiële paasuitnodiging van de koning. Deze subtiele politiek achter de schermen van het paleis blijft voer voor speculatie in de Britse media, aangezien men zich afvraagt hoe de familieleden hun persoonlijke levens verzoenen met de strikte verwachtingen van hun publieke rollen binnen de koninklijke hiërarchie





