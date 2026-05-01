Koning Charles bezoekt Arlington National Cemetery tijdens staatsbezoek aan VS

Koning Charles III en koningin Camilla legden een krans bij het Graf van de Onbekende Soldaat tijdens hun bezoek aan Arlington National Cemetery, waarbij ze de historische banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS benadrukten.

Koning Charles III en koningin Camilla hebben hun staatsbezoek aan de Verenigde Staten afgerond met een indrukwekkend bezoek aan Arlington National Cemetery , de meest prestigieuze militaire begraafplaats van het land.

Tijdens hun bezoek legden ze een krans van rode klaprozen bij het Graf van de Onbekende Soldaat, een symbolische handeling die de diepe band tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS benadrukt. De rode klaprozen, ook wel 'poppies' genoemd, zijn een herkenbaar symbool van herinnering en respect voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Op de krans stond de tekst 'in eeuwige herinnering', een uitdrukking van de blijvende waardering voor degenen die hun leven gaven voor hun land.

Het monument op Arlington, dat in 1921 werd toegevoegd, is geïnspireerd door een soortgelijk beeld bij Westminster Abbey, dat een jaar eerder werd geplaatst. Dit onderstreept de historische verbondenheid tussen beide landen. Na het leggen van de krans bezochten Charles en Camilla het Cross of Sacrifice, een gedenknaald die staat op grote militaire begraafplaatsen in landen die deel uitmaken van het Gemenebest.

Dit kruis op Arlington heeft een speciale betekenis, aangezien het in 1957 ook werd bezocht door koningin Elizabeth II en prins Philip, de ouders van koning Charles. Het koningspaar werd bij hun aankomst op Arlington begroet met 21 saluutschoten, een traditioneel teken van eerbetoon. Vervolgens speelde een militaire marsband de volksliederen van beide landen, God Save The King en The Star-Spangled Banner, wat de emotionele en symbolische betekenis van het bezoek verder versterkte.

Het bezoek aan Arlington National Cemetery markeert het einde van een historische reis die de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft benadrukt. Het was een moment van reflectie en eerbetoon, waarbij de koning en koningin de diepe waardering en respect voor de gesneuvelden en de vriendschap tussen beide landen hebben getoond.

Dit bezoek is een herinnering aan de gedeelde geschiedenis en waarden die beide landen verbinden, en het benadrukt de voortdurende toewijding aan vrede en samenwerking





