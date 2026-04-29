Koning Carl Gustaf spreekt openhartig over relatie met Victoria en toekomst troon

In een speciaal verjaardagsinterview met SVT onthult koning Carl Gustaf dat hij en kroonprinses Victoria niet vaak over de toekomst praten, maar dat Victoria altijd bij hem terecht kan. Hij benadrukt het belang van nieuwsgierigheid en geeft aan dat hij voorlopig niet van plan is af te treden.

Koning Carl Gustaf van Zweden , die donderdag zijn 80e verjaardag viert, heeft in een openhartig interview met de Zweedse omroep SVT gesproken over zijn relatie met kroonprinses Victoria en zijn toekomst op de troon.

De vorst gaf aan dat hij en zijn dochter niet frequent gesprekken voeren over de toekomst van het koningshuis, hoewel Victoria altijd de mogelijkheid heeft om bij hem terecht te kunnen met specifieke vragen of zorgen. Hij benadrukte het belang van nieuwsgierigheid en het stellen van vragen, ongeacht hoe 'dom' ze mogelijk lijken, een principe dat hij ook voor zijn dochter van toepassing acht. De koning erkende echter dat hij niet alle vragen kan beantwoorden.

De koning liet duidelijk merken dat hij voorlopig geen plannen heeft om af te treden en van plan is zijn functie te blijven vervullen zolang zijn gezondheid het toelaat. Hij toonde zich verrast door de recente abdicatie van koningin Margrethe van Denemarken, een beslissing die volgens hem door niemand was verwacht en die voor Margrethe zelf ongetwijfeld moeilijk was. Carl Gustaf staat bekend om zijn reserve en weigert openlijk te spreken over zijn persoonlijke leven.

Hij gaf aan dat hij zelden zijn diepste gevoelens en gedachten deelt en dat hij het vaak nodig vindt om op zijn tong te bijten, omdat het delen van persoonlijke meningen niet past bij zijn koninklijke rol. Deze terughoudendheid is een kenmerkend aspect van zijn persoonlijkheid en benadering van zijn ambt. Hij beschouwt het als zijn plicht om een zekere afstand te bewaren en zich te concentreren op zijn taken als staatshoofd.

Het interview schetst een beeld van een koning die, ondanks zijn lange regeerperiode, nog steeds vastberaden is om zijn verantwoordelijkheden te blijven vervullen. De relatie met kroonprinses Victoria lijkt gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, hoewel de communicatie over de toekomst van het koningshuis niet intensief is. Carl Gustaf benadrukt het belang van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor Victoria, en geeft haar de ruimte om haar eigen weg te vinden als toekomstig staatshoofd.

Zijn opmerkingen over de abdicatie van koningin Margrethe werpen een licht op de complexiteit van koninklijke beslissingen en de persoonlijke offers die daarmee gepaard kunnen gaan. De koning blijft een figuur van stabiliteit en traditie, en zijn interview biedt een zeldzaam inzicht in zijn gedachten en gevoelens over zijn rol en de toekomst van de Zweedse monarchie.

Hij benadrukt dat het stellen van vragen essentieel is voor groei en begrip, zowel voor zichzelf als voor zijn dochter, en dat er geen ruimte is voor schaamte bij het zoeken naar antwoorden. Zijn bescheidenheid en terughoudendheid in het delen van persoonlijke details onderstrepen zijn toewijding aan zijn ambt en zijn respect voor de tradities van het koningshuis





Carl Gustaf Victoria Zweden Koning Kroonprinses Interview SVT Toekomst Monarchie Verjaardag

