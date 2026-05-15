Koki Ogawa: “Die eerste goal tegen Australië”

Koki Ogawa, een spits van FC Tokyo, kijkt terug op zijn WK-droom die begon in 2006 tijdens de eindronde in Duitsland. Hij kijkt nog steeds naar dat toernooi waarin zijn land Australië, Kroatië en Brazilië trof. Toen hij acht was, wist hij dat hij ooit op dat podium zou staan. Toen hij wat ouder was en aan zijn voetbalcarrière begon, wist hij dat de weg naar een WK zwaar zou zijn. Toch ging het hem aanvankelijk voor de wind. Als talent van Jubilo Iwata en jeugdinternational van Japan timmerde hij aan de weg. Hij was de vaste spits in een elftal met Ritsu Doan, Ko Itakura, Yuta Nakayama en Takehiro Tomiyasu. De ploeg maakte zich op voor het WK Onder-20 in 2017, een toernooi waar traditiegetrouw veel scouts op afkomen. “Dit was een prachtige kans voor mij en de ploeg”, vertelt Ogawa. “Dat WK biedt serieuze kansen om naar Europa te gaan. Ik wist: als ik nu goed speel, kan het snel gaan.”

Koki Ogawa weet nog precies wanneer zijn WK-droom begon. In 2006, tijdens de eindronde in Duitsland . De toen achtjarige Ogawa keek vanuit Japan naar het toernooi waarin zijn land Australië , Kroatië en Brazilië trof.

“Die eerste goal tegen Australië”, begint de spits. “Ik weet het nog goed. Shunsuke Nakamura, toen speler van Celtic, gaf de bal voor vanaf de rechterkant. De keeper van Australië kwam uit, maar zat mis en kon niet bij de bal.

Hij vloog erin. Dat moment van vreugde vergeet ik nooit meer. Toen wist ik: ik wil ooit op dat podium staan. ” Toen Ogawa wat ouder was en aan zijn voetbalcarrière begon, wist hij dat de weg naar een WK zwaar zou zijn.

Toch ging het hem aanvankelijk voor de wind. Als talent van Jubilo Iwata en jeugdinternational van Japan timmerde de aanvaller aan de weg. Hij was de vaste spits in een elftal met Ritsu Doan, Ko Itakura, Yuta Nakayama en Takehiro Tomiyasu. De ploeg maakte zich op voor het WK Onder-20 in 2017, een toernooi waar traditiegetrouw veel scouts op afkomen.

“Dit was een prachtige kans voor mij en de ploeg”, vertelt Ogawa. “Dat WK biedt serieuze kansen om naar Europa te gaan. Ik wist: als ik nu goed speel, kan het snel gaan. ” Het toernooi begon nog goed voor Ogawa met een doelpunt in de eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Drie dagen later ging het mis tegen Uruguay. De spits raakte geblesseerd en moest al na twintig minuten van het veld. Al snel bleek het helemaal mis: Ogawa had de kruisband van een van zijn knieën afgescheurd en zou bijna een jaar moeten toekijken. Zijn droom viel in duigen.

“Als ik daar niet geblesseerd was geraakt, was ik toen misschien al naar Europa gekomen”, vertelt hij nu. “We zullen het nooit weten. Het was pittig om op dat moment geblesseerd te raken, een kantelpunt in mijn carrière. Ik had niet meteen door dat het zo erg was.

Tijdens het toernooi voelde ik me goed en ik was topfit. Op die leeftijd had ik nog geen zware blessure gehad. Nu was het ineens foute boel. Het was moeilijk om dat te accepteren.

Dat heeft echt wat tijd gekost. Doan werd ondertussen door Carlos Aalbers naar FC Groningen gehaald. Hij is een goede vriend, dus ik was blij voor hem, maar ik was ook een beetje jaloers. Ik wilde ook dolgraag naar Europa.





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koki Ogawa WK-Droom 2006 Duitsland Australië Kroatië Brazilië Shunsuke Nakamura Celtic Ritsu Doan Ko Itakura Yuta Nakayama Takehiro Tomiyasu FC Tokyo Jubilo Iwata Japan WK Onder-20 Europa FC Groningen Carlos Aalbers Carlos Aalbers Jaloers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guardiola komt met lofzang voor Aké: 'Ik hoop dat hij blijft'Nathan Aké lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester City, maar Pep Guardiola hoopt dat de Oranje-international blijft. De Spaanse manager kent weinig verdedigers die betrouwbaarder zijn dan hij.

Read more »

Stalker opent vuur in Zeeman Confronteert: 'Hij haalde meteen de trekker over'Wat begint met bloemen, liefdesverklaringen en een romantisch huwelijksaanzoek, verandert voor Jamie-Lee (32) al snel in een nachtmerrie. In de nieuwste aflevering van 'Zeeman Confronteert' vertelt ze hoe een onschuldige ontmoeting uitmondde in een heftige stalkingzaak. Volgens Thijs Zeeman (43) zelfs de heftigste ooit voor het programma.

Read more »

Nederlandse inzending Songfestival 2023: Joep van den Boom wil opnieuw meedoenSongwriter Joep van den Boom, die dit jaar zijn songfestivaldebuut maakt onder de vlag van Malta, heeft aangegeven dat hij in de toekomst graag de Nederlandse inzending zou verzorgen. Hij heeft al eerder geprobeerd, maar toen AVROTROS voor Joost Klein ging. Van den Boom zou het 'superleuk' vinden om het nog eens te proberen, liefst met een lied waarin hij een dieper verhaal kan vertellen.

Read more »

Kees Smit twijfelt over toekomst bij AZ, mogelijk blijft hij een jaartjeKees Smit, een van de talenten van AZ, twijfelt over zijn toekomst bij de club. Mogelijk blijft hij een jaartje bij AZ, maar zijn toekomst is nog niet helemaal vast. Ook AZ houdt rekening met een zomers vertrek van zijn kroonjuweel.

Read more »