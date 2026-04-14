Kok met messen aangehouden op Tefaf in Maastricht blijkt onschuldig

Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht is een kok aangehouden die in het bezit was van een tas vol messen. De politie reageerde direct op een melding, maar de man bleek de messen nodig te hebben voor zijn werkzaamheden. De beelden van de arrestatie zijn online geplaatst.

Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht is een man aangehouden die in het bezit bleek van een aanzienlijk aantal messen. De politie ontving op 12 maart een melding over een persoon die op het terrein van de kunstbeurs rondliep met een tas vol messen. De melding veroorzaakte direct opschudding, waarna meerdere politie-eenheden werden ingezet om de situatie te onderzoeken. Getuigen hadden de man zien lopen en messen in zijn tas zien stoppen, wat uiteraard de nodige alarmbellen deed afgaan in verband met de veiligheid op een evenement als Tefaf .

Toen de agenten de man aantroffen, hielden ze hem direct staande. De beelden van de arrestatie, die later door een politievlogger op YouTube werden geplaatst, laten zien hoe de agenten de man met getrokken tasers de opdracht geven om zijn handen te tonen. Na de arrestatie en het in de boeien slaan van de man, werd duidelijk dat hij inderdaad een verzameling messen bij zich had. De verdachte erkende de aanwezigheid van de messen, maar benadrukte dat hij geen kwade bedoelingen had. Hij legde uit dat de messen onderdeel waren van zijn professionele uitrusting: 'Dat is mijn tas voor werk, ik ben kok in de keuken', zo verklaarde hij. De agenten, die de tas vervolgens grondig onderzochten, stelden vast dat de man inderdaad een kok was en dat de tas, naast de messen, ook andere benodigdheden voor het koken bevatte.

De man, die onschuldig bleek te zijn, mocht uiteindelijk weer gaan. De agenten legden hem uit dat de reactie van de politie het gevolg was van de veiligheidsprotocollen die van kracht zijn op grote evenementen zoals Tefaf. De melding van een persoon met messen leidde automatisch tot een verhoogde alertheid. De politie concludeerde dat de man wellicht wat naïef was geweest, mogelijk door het wisselen van messen in het zicht van andere mensen. Echter, zijn primaire doel was simpelweg zijn werk te kunnen uitvoeren. De politie benadrukte dat de man geen strafbare feiten had gepleegd. Het incident toont het belang van adequate beveiliging op grote evenementen en het belang van een snelle en efficiënte reactie op verdachte situaties. De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat te allen tijde voorop, en de politie neemt alle meldingen serieus.





