Koen vecht voor herstel na risicovolle hersenoperatie in 'Over Mijn Lijk'

In de serie 'Over Mijn Lijk' ondergaat Koen een risicovolle operatie aan zijn hersentumor, waarbij artsen moeten snijden in zijn spraakgebied. Hoewel de operatie aanvankelijk succesvol lijkt, verslechtert zijn toestand enkele dagen later plotseling. Koen verliest zijn spraak en kampt met ernstige cognitieve problemen. Zijn vriendin Bionda en presentator Tim Hofman volgen zijn strijd voor herstel, waarbij elke kleine vooruitgang een overwinning is.

Voorafgaand aan de ingreep wacht Koen in het ziekenhuis, waar hij zijn angst en spanning deelt.

'Ik heb er echt geen zin in. Het is superspannend', vertelt hij. Eerder had hij met presentator Tim Hofman gesproken over de mogelijke gevolgen van de operatie.

'Ik kan ook helemaal niet praten en in het ergste geval kan ik mijn spraak blijvend verliezen', legde hij uit. De operatie duurt acht uur en verloopt succesvol. Direct na de ingreep lijkt Koen zich goed te herstellen: hij kan praten en zelfs kleine stukjes lopen.

'Het is gelukt. Het is uit mijn hoofd en daar ben ik superblij mee', klinkt het opgelucht. Toch slaat het een dag later plotseling om. Koen gaat snel achteruit, verliest zijn spraak en kan niet meer met zijn familie communiceren.

Enkele dagen later wil Tim hem bezoeken, maar terwijl hij onderweg is naar het ziekenhuis, verslechtert Koens toestand drastisch. Hij krijgt een epileptische aanval en is er zo slecht aan toe dat Tim buiten wordt opgevangen door Koens vriendin Bionda. Op de vraag wat zij ziet gebeuren, antwoordt ze: 'Dat hij cognitief achteruitgaat, dat hij niet echt meer kan praten', vertelt ze.

'Er komen geen woordjes meer uit. ' De dag voor het geplande bezoek van Tim ging het volgens haar al 'heel slecht'. 'Toen heeft hij alleen maar de hele dag gelegen. Toen was licht en geluid te veel.

Onder de dekens wilde hij kruipen.

' De epileptische aanval heeft grote impact op zowel Koen als Bionda, die erbij aanwezig was. 'Daar was hij ook heel bang voor. Dat vind ik wel het ergste voor hem', zegt ze teleurgesteld.

'Dit wil je natuurlijk niet. Je wil dat het beter gaat en niet slechter wordt.

' Ondanks de heftige ontwikkelingen maken de artsen zich geen grote zorgen. Zij leggen uit dat dit soort klachten kunnen optreden doordat de hersenen na de operatie tijdelijk zwellen.

'Dat zorgt ervoor dat hij deze klachten krijgt. Het gaat ook wel weer over als het goed is', vertelt ze.

'Het is heel zwaar om hem zo te zien aftakelen. ' In de dagen daarna werkt Koen intensief aan zijn herstel. Zijn spraak en geheugen zijn aangetast, waardoor hij alles opnieuw moet leren.

'Koen gaat iedere dag vooruit, dus dat is goed om te zien. Zeker na al die pittige dagen die we afgelopen weekend hebben gehad', zegt Bionda voor de camera.

'Nu gaan we iedere dag een stapje vooruit. ' De serie volgt Koen in zijn strijd tegen de hersentumor en toont de emotionele en fysieke uitdagingen die hij en zijn naasten moeten overwinnen. De kijkers worden meegenomen in de hoogte- en dieptepunten van zijn herstelproces, waarbij elke vooruitgang een overwinning is. Het verhaal benadrukt de kracht van de menselijke geest en de onvoorwaardelijke steun van familie en vrienden in moeilijke tijden





