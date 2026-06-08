Koeman wist maanden van Van Nistelrooijs afwezigheid wegens familiefeest

Bondscoach Ronald Koeman legt uit waarom hij assistent Ruud van Nistelrooij toestemming gaf om later aan te sluiten bij Oranje in de VS, terwijl hij Quinten Timber geen verlof gaf voor de Champions League-finale.

Ronald Koeman wist al maanden dat zijn assistent Ruud van Nistelrooij zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten zou voegen. De afwezigheid van de voormalig topspits had niets te maken met ontevredenheid of een conflict, maar met een bijzondere gebeurtenis in zijn familie.

Dat vertelde de bondscoach op zijn laatste persconferentie voor het oefenduel van maandag tegen Oezbekistan.

'Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was', aldus Koeman. 'Ik heb hem daarvoor destijds toestemming gegeven. Ik wist het al een aantal maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem.

' De bondscoach benadrukte dat hij volledig achter zijn staf staat en dat dergelijke persoonlijke omstandigheden altijd worden gerespecteerd. De situatie rond Van Nistelrooij staat in schril contrast met die van middenvelder Quinten Timber, die onlangs geen toestemming kreeg om de Champions League-finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain in Boedapest bij te wonen. Timber wilde zijn broer Jurriën, die bij Arsenal speelt, steunen, maar Koeman weigerde.

'Ik vind niet dat je beide zaken kan vergelijken', zei Koeman stellig. Volgens de bondscoach gaat het bij Timber om een wedstrijd van een club, terwijl Van Nistelrooij een familiekwestie had die vooraf was gemeld en goedgekeurd.

'Het zijn compleet verschillende situaties. Bij Ruud ging het om een eenmalige, belangrijke gebeurtenis binnen zijn gezin. Bij Quinten was het een wens om een wedstrijd te bezoeken, wat niet past in de voorbereiding op een interlandperiode.

' Van Nistelrooij keerde in februari voor de derde keer terug bij Oranje na zijn actieve interlandcarrière. Hij vervulde de rol van assistent-trainer ook tijdens het EK van 2021, nadat hij eerder in 2014-2015 assistent was. De oud-spits kwam als speler 70 keer uit voor het Nederlands elftal en maakte daarin 35 doelpunten. Hij was actief op drie eindtoernooien en staat bekend om zijn scherpe analyses en ervaring in de top.

Zijn aanwezigheid in de technische staf wordt door Koeman zeer gewaardeerd.

'Ruud is een enorme aanwinst voor ons team. Hij brengt niet alleen kennis van het spel, maar ook een positieve energie. Dat hij er zondag bij is, is voor ons voldoende. We hebben de voorbereiding goed kunnen doen met de andere assistenten.

' De oefenwedstrijd tegen Oezbekistan is de eerste van twee duels in de Verenigde Staten. Later deze week speelt Oranje ook nog tegen een andere tegenstander. Koeman gebruikt deze reis om zijn selectie verder te laten groeien en om nieuwe spelers te testen. De bondscoach is tevreden over de sfeer in de groep, ondanks de afwezigheid van enkele routiniers.

'We hebben een goede mix van ervaring en jong talent. De spelers begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden, en dat iedereen zijn rol heeft. De communicatie is open en eerlijk, en dat is precies wat we nodig hebben.

' Tot slot benadrukte Koeman dat hij geen problemen verwacht met de integratie van Van Nistelrooij, die maandag weer volledig aanwezig zal zijn. 'Ruud kent de spelers, de werkwijze en de tactiek. Hij zal na aankomst snel weer worden opgenomen in de staf. Het is fijn dat hij erbij is, want we hebben zijn expertise hard nodig in de aanloop naar de belangrijke wedstrijden die voor ons liggen.

De focus ligt nu op een goede prestatie tegen Oezbekistan, en daarna kijken we verder.





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