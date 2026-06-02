Koeman vindt Nederlandse pers te kritisch

Ronald Koeman vindt de Nederlandse pers te kritisch. Hij wil dat het in ons land wat positiever wordt. De bondscoach krijgt vragen over het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Ronald Koeman vindt de Nederlandse pers te kritisch. Hij wil dat het in ons land wat positiever wordt. De bondscoach krijgt vragen over het WK in de Verenigde Staten , Canada en Mexico .

Hij zegt dat hij nu met een beter gevoel afreist naar het eindtoernooi. Koeman blikt terug op het vorige eindronde en vindt dat het halve finale niet zo'n groot succes was. Hij heeft het over het voetbal en zegt dat het soms beter kon, maar dat er ook goede wedstrijden waren. Hij noemt de wedstrijd tegen Roemenië als voorbeeld.

Koeman probeert zich leuker te presenteren op de persconferentie, maar heeft toch een kleine discussie met een journalist over de positie van een speler. Hij zegt dat hij vertrouwen heeft in de speler en dat hij daar kan spelen





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