Koeman spreekt openhartig over zieke vrouw voorafgaand aan WK

Bondscoach Ronald Koeman vertelt over de moeilijkheden van het coachen op afstand terwijl zijn vrouw Bartina strijdt tegen chronische borstkanker. Daarnaast nieuws over assistent Ruud van Nistelrooij, de opstelling tegen Oezbekistan en andere WK-updates.

Bondscoach Ronald Koeman heeft openhartig gesproken over de moeilijke situatie rondom zijn vrouw Bartina, die lijdt aan chronische borstkanker. Tijdens een persconferentie voor de oefeninterland van maandag tegen Oezbekistan gaf Koeman toe dat het soms lastig is om op grote afstand van haar te leven.

'Soms is het best moeilijk omdat ze iedere week behandelingen heeft. Dat is ook de reden dat ze nu deze kant niet op komt. Daar heb je contact over, dat is voor haar soms ook moeilijk. Maar voetbal is wel een uitlaatklep om over andere dingen na te denken.

We hopen dat de behandelingen blijven aanslaan en wachten af hoe lang dat zo blijft. Ze heeft iedere woensdag een behandeling en daarna voelt ze zich soms een paar dagen slecht. Daar praat je dan over. Maar helaas leef ik nu mee op afstand.

Daar hebben we ook over gesproken en voor gekozen. Als we de finale halen, dan mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou het ultieme zijn.

' Ook over zijn assistent Ruud van Nistelrooij had Koeman nieuws te vertellen. Van Nistelrooij meldde zich pas zondag bij de selectie in de Verenigde Staten, omdat hij eerder persoonlijke verplichtingen had. Koeman benadrukte dat hij al maanden op de hoogte was van deze afwezigheid.

'Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was. Als er gezegd wordt dat het over 'familieomstandigheden' gaat, dan klinkt dat moeilijk en zwaar. Maar dit waren leuke familieomstandigheden. Ik heb hem daarvoor destijds toestemming gegeven.

Ik wist het al een aantal maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem.

' Het Nederlands elftal staat maandagavond tegenover Oezbekistan in een oefenwedstrijd. Koeman gaf aan dat de basisopstelling grotendeels hetzelfde zal zijn als tegen Japan in de eerste WK-wedstrijd. Er wordt geen wisselfestijn verwacht zoals tegen Algerije, omdat spelers zonder speelminuten na de wedstrijd nog een extra duel achter gesloten deuren spelen. Jurriën Timber is nog een vraagteken vanwege lichte klachten; de beslissing over zijn inzet valt later.

Ook is bekend dat Wesley Franca van Brazilië door een blessure niet mee kan doen aan het WK. De verdediger raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Egypte. De ernst van de kwetsuur is nog niet bekendgemaakt. De selectie trainde donderdag voltallig op één afwezige na: Ruud van Nistelrooij, die vanwege privéomstandigheden in Nederland was achtergebleven.

Hij arriveert vandaag en is morgen beschikbaar. Ook was er aandacht voor de uitzwaaiwedstrijd van Curaçao, die met 4-0 won van Aruba. Premier Gilmar Pisas toonde zich optimistisch over de kansen in de openingswedstrijd tegen Duitsland, maar bondscoach Dick Advocaat relativeerde: 'Je krijgt altijd kansen, ook tegen de beste ploegen van de wereld. Maar het zijn wel wat andere tegenstanders op het WK, daar zullen we iets anders moeten gaan spelen.

' Het Nederlands elftal bezocht Times Square en sommige spelers zagen zichzelf terug op grote billboards. De oefenwedstrijd tegen Oezbekistan vindt plaats in het Icahn Stadium in New York, zonder publiek, en wordt uitgezonden op NPO 3, NOS.nl en NPO Radio 1 vanaf 20.45 uur Nederlandse tijd. Na de wedstrijd spelen de reserves van beide teams nog een onderling duel. Dit vormt het einde van het vierdaagse trainingskamp, waarna Oranje dinsdag naar Kansas City vliegt voor het WK.

Op zondag 14 juni start het toernooi met de groepswedstrijd tegen Japan. Tot slot is bekend dat Argentijns verdediger Leonardo Balerdi het WK mist door een kuitblessure. De 27-jarige aanvoerder van Olympique Marseille heeft 11 interlands gespeeld





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