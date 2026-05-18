Koeman's Next Move?

Various football clubs in different leagues, from the Spanish Segunda División to the Eredivisie and even in Asia, are keeping an eye on the action as it could lead to Robin van Persie's future move. The 30-year-old Netherlands goalkeeper is highly sought after due to his strong performances and recent contract expiry with Telstar.

De nummer zestien van de Spaanse tweede divisie heeft zich reeds bij de entourage van de dertigjarige doelman van Telstar gemeld. Valladolid, waar Robin van Duiven en Kaj de Rooij komend seizoen aan de slag gaan, is niet de enige ploeg uit die competitie die geïnformeerd heeft, klinkt het.

Koeman wordt eveneens gevolgd door ploegen in de Eredivisie. Zo werd de keeper eerder al in verband gebracht met FC Utrecht, waar Anthony Correia na dit seizoen aan de slag gaat. Koeman loopt eind juni uit zijn contract bij Telstar, waardoor hij voor veel ploegen een interessante optie is. De matchwinner van zondag, die Telstar hoogstpersoonlijk met een rake penalty naar handhaving in de Eredivisie schoot, geniet ook interesse uit Azië.

Dat ziet Koeman vooralsnog enkel niet zitten. Een overstap naar Spanje, waar hij geboren is, lijkt op voorhand realistischer. De doelman speelde sinds de zomer van 2021 voor Telstar en was dit seizoen een van de blikvangers in het elftal van Correia. Koeman kwam tot 37 optredens, waarin hij zes keer de nul hield en 57 keer moest vissen.

Na vijf seizoenen bij Telstar staat hij nu zo goed als zeker voor een nieuwe uitdaging





