Koeman niet tevreden over impact wissels en verantwoordelijkheid spelers na Japan-wedstrijd

Bondscoach Ronald Koeman analyseert de zwakke punten van het Nederlands elftal na de oefenpot tegen Japan. Hij wijst erop dat de wissels niet het gewenste effect hadden en dat de spelers meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid moeten tonen, zowel tegenover hem als elkaar. Koeman overweegt aanpassingen voor de komende wedstrijd tegen Zweden.

Ronald Koeman heeft geconcludeerd dat de wissels tegen Japan niet de gewenste impact hadden waarop de bondscoach had gehoopt. Daarnaast verwacht de 63-jarige trainer ook dat zijn spelers meer verantwoordelijkheid nemen.

"De impact van de wissels was niet goed en die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dan moet je als grote jongen de kritiek ook nemen", vertelt Koeman op de persconferentie.

"Dat is ook helemaal geen probleem. Je doet het met een reden. Je praat erover met je staf. Op dat moment geef je aan wat je wilt veranderen.

De ene keer gaat het beter dan de andere keer.

" Koeman is dan ook niet geheel tevreden met zijn ploeg na de wedstrijd tegen Japan. "Ik vind dat er momenten in de wedstrijd zijn, en dat gebeurde twee keer na die voorsprong, dat we sneller druk naar voren moeten zetten en dat we te snel naar achteren gaan. Dat probeer je aan te geven. Dat bespreek je ook.

" Er wordt ook gevraagd of Koeman ziet of spelers genoeg verantwoordelijkheid nemen op het veld. "Dat kan soms nog meer. Niet alleen naar de trainer, maar ook naar elkaar en in het veld. Dus dat kan altijd beter.

Ik heb wel geprobeerd uit te leggen wat het idee was achter de wissels, maar dat had niet de impact.

" "De spelers kunnen meer de verantwoordelijkheid nemen, maar dat is denk ik ook de generatie", gaat Koeman verder, die daar niet te veel op wil ingaan. "Ja, dat kan ik heel goed uitleggen, maar niet nu. " Zaterdag trapt het Nederlands elftal om 19.00 uur af tegen Zweden





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