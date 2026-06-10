Koeman niet bezorgd over hitte in VS, Verbruggen vraagteken

Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over de hitte in de Verenigde Staten. Hij wil dat Oranje zich gewoon zo goed mogelijk voorbereidt op de openingswedstrijd tegen Japan. Keeper Bart Verbruggen is nog steeds een vraagteken, nadat hij in het oefenduel met Oezbekistan geblesseerd was uitgevallen. De commissaris mensenrechten van de VN heeft naar aanleiding van gebeurtenissen voor dit WK opgeroepen tot een hervorming van het Amerikaanse grensbeleid.

Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over de hitte in de Verenigde Staten. Hij wil dat Oranje zich gewoon zo goed mogelijk voorbereidt op de openingswedstrijd tegen Japan.

Keeper Bart Verbruggen is nog steeds een vraagteken, nadat hij in het oefenduel met Oezbekistan geblesseerd was uitgevallen. De commissaris mensenrechten van de VN heeft naar aanleiding van gebeurtenissen voor dit WK opgeroepen tot een hervorming van het Amerikaanse grensbeleid. Ook dreigt de Iraanse minister van Sport met het staken van de WK-wedstrijden van Iran als Iraanse supporters openlijk in de Amerikaanse stadions protesteren tegen het Iraanse regime.

In Los Angeles, waar twee van de poulewedstrijden van Iran worden gespeeld, wonen bijna twee miljoen mensen met een Iraanse achtergrond. Voor velen van hen is het WK een ideaal podium om het protest tegen het Iraanse leiderschap voor het voetlicht te brengen. De deelname van Iran aan het WK wordt overschaduwd door het militaire conflict met de VS. Vanwege toegangsbeperkingen verplaatste de Iraanse bond het teamhoofdkwartier van de Amerikaanse staat Arizona naar Tijuana in Mexico.

WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan uit Somalië werd toegang tot de Verenigde Staten geweigerd vanwege 'banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties'. Ook dreigt de Iraanse minister van Sport met het staken van de WK-wedstrijden van Iran als Iraanse supporters openlijk in de Amerikaanse stadions protesteren tegen het Iraanse regime. De trouwe Oranje-fans Ingrid en René gaan naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Zondag speelt Nederland daar de eerste wedstrijd tegen Japan.

Of je er niets mee hebt, of dat je niet kunt wachten tot het begint, vanaf morgen zal het er bij de koffieautomaat veel over gaan: het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada. Sportjournalist en schrijver Edwin Schoon praat ons in deze podcast bij over alles wat we moeten weten: van Timber tot Messi en van Trump en Infantino tot ICE, Iran en Iraanse supporters die in de VS protesteren.

Ook zal hij vertellen over de honkbalwedstrijd waarin Dick Advocaat zijn rentree maakt als honkballer. Curaçao-aanvoerder Leandro Bacuna zal de eerste bal gooien die bondscoach Advocaat vervolgens moet proberen te vangen. Het is een unieke gelegenheid om te zien hoe de voormalige bondscoach van Oranje zijn vaardigheden als honkballer aan de man brengt





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