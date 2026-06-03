Koeman klaagt over gemiste kansen en gebrek aan agressiviteit na verlies in De Kuip

Na de uitzwaai‑wedstrijd in De Kuip uitte bondscoach Ronald Koeman ongenoegen over het ontbreken van een vroeg doelpunt, het gemis aan agressiviteit en de cruciale rol van regelveranderingen voor de komende WK‑wedstrijd.

Bondscoach Ronald Koeman liet zich geen blad voor de mond nemen na de laatste uitzwaai‑wedstrijd van het Nederlands elftal in De Kuip . De 63‑jarige vroeg zich hardop af waarom Oranje niet sneller had kunnen besluiten, vooral omdat de eerste 25 minuten van de wedstrijd zo'n explosie van kansen bevatten.

Donyell Malen, Cody Gakpo en Tijjani Reijnders zorgden voor verschillende gevaarlijke aanvallen, maar telkens bleef het net buiten bereik of werd een mogelijke treffer tenietgedaan door een buitenspelpositie of een postslag. Het enige moment waarop een bal het net raakte, werd genegeerd door de scheidsrechter omdat Malen zich op dat moment in een buitenspelstand bevond. Koeman uitte na afloop zijn frustratie: \"Doordat je deze wedstrijd niet binnen het eerste kwartier beslist, blijf je tegen jezelf voetballen.

Als je vier à vijf grote kansen krijgt, moet je een doelpunt maken. \" Hij benadrukte dat er geen excuus bestaat voor een gebrek aan agressiviteit en dat het team soms te lief en niet hard genoeg lijkt te spelen, wat volgens hem het lucht­verhaal van een onafgemaakte wedstrijd vormt.



De coach wees specifiek op Malen, die recent bij AS Roma in de kijker staat, en vond dat de aanvaller zich moest bewijzen in de Rode Leeuw.

\"Hij moet zeker ook een doelpunt maken vandaag. Dat doet hij normaal gesproken ook wel, ook in het Nederlands elftal,\" zei Koeman. De kansen die Malen creëerde werden echter be"useld door een post en twee keer door een nauwkeurig gepositioneerde afslag naast het doel. De wederhoops, aangevoerd door Feyenoord‑spits Anis Hadj Moussa, die in plaats van Oranje voor Algerije speelt, wisten de bal wel te vinden en brachten het thuispubliek tot een kortstondige kater.





Op de vraag of een nederlaag thuis beter is dan een mogelijke lessen‑en‑slagen‑situatie op het WK, gaf Koeman een helder antwoord: \"Nee, winnen geeft altijd een bepaald gevoel. Verliezen is gewoon slecht. \" Hij vroeg zich echter niet meteen paniek aan en benadrukte dat het belangrijk is de puntjes op de i te zetten, de hoofdpunten te herzien en een vlotter, meer aanvallend spel te ontwikkelen.

De coach wees ook op de komende regelveranderingen die op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten van kracht zullen zijn, waaronder meer VAR‑interventies en een verfijnde buitenspelhulp, die volgens hem het spel transparanter en rechtvaardiger kunnen maken. Koeman concludeerde dat de afwezigheid van een vroege beslissing een negatieve invloed heeft gehad op de mentaliteit en het zelfvertrouwen van de ploeg, en hij verwacht dat de spelers hieruit leren en sterker terugkomen voor de cruciale WK‑kwalificatiewedstrijden die nog moeten komen





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