Koeman keert de kritische blik op Oranje na teleurstellende nederlaag tegen Feyenoord

Na de nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip uitte bondscoach Ronald Koeman zijn ongenoegen over het gemis van vroege doelpunten en agressiviteit, en riep hij het team op tot meer scherpte vóór het WK.

Ronald Koeman , de bondscoach van Oranje , liet na de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip geen twijfel bestaan over zijn ongenoegen. De wedstrijd, die de laatste voorbereiding op het WK moet zijn, eindigde in een teleurstellende nederlaag en Koeman blies stevig zijn frustratie.

Hij gaf duidelijk aan dat een wedstrijd van dit kaliber thuis beslist moet worden, zeker wanneer er al in de eerste kwartier van het spel vijf tot zes chance‑rijke momenten ontstaan. In de eerste 25 minuten had Oranje tal van kansen via Donyell Malen, Cody Gakpo en Tijjani Reijnders, maar geen van die pogingen vond de achterkant van het net. Één schot was zelfs op doel, maar Crysencio Summerville stond op dat moment buitenspel, waardoor het gouden kansje verdween.

Koeman stelde na afloop dat het onvermogen om zo vroeg een doelpunt te maken de ploeg dwingt om later in de wedstrijd harder te werken, wat vaak resulteert in een gebrek aan agressiviteit en een te milde speelstijl. De individuele prestaties van de spelers werden door Koeman ook zwaar onder de loep genomen.

Malen, die recentelijk de overstap naar AS Roma maakte en daar in vorm is, kreeg diverse openingen maar wist de paal te raken of de bal langs het doel te schieten. Koeman benadrukte dat een spits in een dergelijk scenario verwacht wordt een treffer te maken, zeker in een cruciale profiewedstrijd. Daarnaast wees hij op het gemis van hardwerkende en agressieve acties, iets wat volgens hem bij de tegenstanders van het WK van essentieel belang is.

Feyenoord‑aanvaller Anis Hadj Moussa, die bovendien Algerijns is, vond wel het net, waardoor Oranje met een 'kater' het vliegtuig naar de Verenigde Staten instapte. Koeman stelde zich scherp tegenover de negatieve gevolgen van een nederlaag voor de teamgeest, maar hij onderstreepte dat verliezen simpelweg slecht is en geen aanleiding moet geven tot paniek. Hij wijst erop dat een overwinning altijd een bepaald gevoel van zekerheid en vertrouwen geeft, iets wat essentieel is in de aanloop naar de wereldbeker.

De trainer riep de spelers op om de puntjes op de 'i' te zetten en zich te focussen op de aandacht voor detail, zowel tactisch als mentaal. Samenvattend: Oranje moet leren om de vroege kansen om te zetten in doelpunten, de agressiviteit in het spel vergroten en de concentratie behouden gedurende de volledige 90 minuten, zodat een eventuele verliespartij in Rotterdam niet de toon zet voor het mondiale toernooi





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