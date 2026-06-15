Koeman kan leven met gelijkspel Nederlands WK-debuut tegen Japan, maar niet helemaal tevreden

Bondscoach Ronald Koeman is niet geheel tevreden over het gelijkspel van Oranje in de openingswedstrijd van het WK tegen Japan, hoewel hij erkent dat de tegenstander sterk was en de wedstrijd op hoog niveau werd gespeeld. Hij analyseert de eigen fouten in het verdedigen en de aanvallende mogelijkheden die er waren.

Deel dit artikel Bondscoach Ronald Koeman kan leven met het gelijkspel van Nederland in zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan . Maar helemaal tevreden was de bondscoach niet, gaf hij kort na het duel toe.

"Niet als je twee keer voor hebt gestaan, maar wel op basis van de kansen aan beide kanten", zei Koeman. "Ik vond het een topwedstrijd, dan kun je vrede hebben met een gelijkspel. " Over de defensieve wissels die Koeman doorvoerde bij een 2-1 voorsprong was hij achteraf mild. "Als we nog aanvallender spelen, dan ligt het nog veel meer open waar zij dan nog meer gebruik van maken.

Ik denk dat het op deze wijze veel beter ging dan we in afgelopen wedstrijden hebben gespeeld.

" Koeman: 'Als we nog aanvallender spelen, ligt het nog veel meer open' Oranje kwam twee keer op voorsprong, dankzij Virgil van Dijk en Crysencio Summerville, maar Japan kwam twee keer terug van een achterstand. Desondanks had Koeman genoten van het duel. Het niveau was hoog, vond de bondscoach. Hij zag dat Japan net wat anders speelde dan in andere wedstrijden.

"Normaal zetten ze hoog druk. Dat deden ze nu alleen als ze achter stonden. Daarvóór niet. Uit angst, denk ik.

Ze hebben afgewacht, met veel mensen achter de bal.

" Het was niet eenvoudig om door de muur aan Japanse verdedigers te voetballen en kansen te creeëren. "Dan moet je geduld hebben met snelheid aan de zijkant en een spits met diepte, maar die diepte was er niet", vond Koeman. "Het was erg moeilijk. Je moet afwachten.

" De bondscoach baalde uiteraard van de tegendoelpunten. "Het is jammer dat de 2-2 uit een corner valt", zei Koeman over de gelijkmaker die Daichi Kamada binnenkopte. Over de manier waarop Oranje de 1-1 tegenkreeg, oordeelde Koeman wat strenger.

"We staan met vier spelers om de man heen. In het zestienmetergebied moet je een bal blocken en agressief zijn. Wat je niet wilt: dat de bal door je benen gaat.

" Dat gebeurde bij Denzel Dumfries. Het WK beginnen met een gelijkspel is niet wat vooraf werd gehoopt, maar gezien de kracht van de tegenstander was Koeman niet ontevreden.

"Het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is een heel sterke, goede ploeg. Ik kan ermee leven. Er zijn genoeg dingen om van te leren. Maar ik heb ook heel goede dingen gezien.





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