Ronald Koeman junior, zoon van bondscoach Ronald Koeman en doelman van Telstar, geeft aan dat hij zich geschikt acht voor een vierde keeperrol bij het Nederlands elftal tijdens het WK. Hij argumenteert dat hij, in tegenstelling tot Justin Bijlow, wel和非４ opening would have welcomed the additional role. Financial constraints prevented the KNVB from taking a fourth goalkeeper, despite Koeman junior's willingness.

Ronald Koeman junior vindt dat hij als vierde keeper van Oranje mee had gemoeten naar het WK. De doelman en zoon van de bondscoach schaart zichzelf niet tot de beste drie keepers van Nederland, maar vond zichzelf wel geschikt voor een rol als extra man.

Daarbij houdt Koeman junior ook rekening met het feit dat Justin Bijlow waarschijnlijk 'niet zit te wachten' op een dergelijke bijrol. Aan tafel bij WK Mixed Zone, waar Koeman junior is aangeschoven, krijgt hij de vraag of hij mee had gemoeten naar het WK.

"Ik vind van wel", is het duidelijke antwoord van de transfervrije keeper, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij Telstar. "Wel gewoon als vierde keeper, bedoel ik. Ik ben ook echt wel heel reëel hoor. Roefs speelt bij Sunderland en heeft een geweldig seizoen gehad.

Maar als vierde keeper...

" Uiteindelijk heeft Oranje, voornamelijk om financiële redenen, helemaal geen vierde keeper meegenomen naar de Verenigde Staten. "De KNVB heeft geen geld", zegt Koeman junior, die meer weet over het kostenplaatje dat een vierde keeper met zich meebrengt. "Ze wilden wel een vierde keeper meenemen, maar het kost twee tot drie ton voor een bond. Dat is wel een hoop geld.

Al doet Engeland het wel.

" Later verduidelijkt Koeman junior waarom hij zichzelf noemt als potentiële keeper, in plaats van bijvoorbeeld Justin Bijlow. "Ik bedoel ook meer van: daar zit Bijlow toch niet op te wachten? En ik wel. Ik was graag meegegaan.





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