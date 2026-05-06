Koeman blijft vaag over toekomst van Veerman in Nederlands elftal

Ronald Koeman geeft geen duidelijkheid over de kansen van Joey Veerman om mee te gaan naar het WK. De speler lijkt zijn rol in het Nederlands elftal te hebben uitgespeeld onder de huidige bondscoach.

Ronald Koeman heeft opnieuw geen duidelijkheid gegeven over de toekomst van Joey Veerman in het Nederlands elftal. Tijdens een persconferentie werd de bondscoach gevraagd naar de kansen van de 27-jarige spelmaker van PSV om mee te gaan naar het WK, maar Koeman wilde er geen woorden aan vuil maken.

Dit is niet de eerste keer dat de trainer zijn onvrede over Veerman uit. Al sinds het EK van 2024 staat de speler niet meer in zijn plannen, nadat hij tijdens het toernooi een slechte indruk maakte tegen Oostenrijk en al na 35 minuten werd gewisseld. Ook in de daaropvolgende wedstrijden tegen Roemenië, Turkije en Engeland kwam Veerman in actie, maar sindsdien heeft hij geen selectie meer gehaald.

Veerman zelf heeft de laatste tijd ook weinig te melden over zijn perspectief bij Oranje, wat erop wijst dat zijn rol in het team voorlopig uitgespeeld is zolong Koeman de leiding heeft. De speler staat op het punt om deze zomer een nieuwe stap in zijn carrière te zetten, waarbij zijn contract met PSV naar verluidt bepaalde afspraken bevat die de club moet naleven.

Ondertussen blijft de discussie over zijn toekomst in het Nederlands elftal een heet hangijzer, vooral omdat Koeman nog steeds geen duidelijke verklaring geeft over zijn beslissing. Dit heeft geleid tot speculaties over de redenen achter zijn afwezigheid en of er nog een kans bestaat voor Veerman om zich te herstellen en opnieuw in aanmerking te komen voor een plek in het team.

De situatie benadrukt de spanningen die kunnen ontstaan tussen een speler en de bondscoach, vooral als er geen transparantie is over de besluitvorming. Voor Veerman is het een moeilijke periode, waarbij hij moet zien te presteren op clubniveau om zijn kansen te vergroten, terwijl de deur bij Oranje voorlopig gesloten lijkt.

De kwestie rond Veerman is een voorbeeld van hoe snel een speler kan vallen uit de gratie bij de nationale ploeg en hoe moeilijk het is om daar weer in terug te keren. Het laat zien hoe belangrijk het is voor spelers om consistent te presteren en om een goede relatie te hebben met de bondscoach, vooral in een competitief milieu zoals het Nederlands elftal.

De situatie rond Veerman zal ongetwijfeld nog enige tijd de gemoederen bezighouden, vooral als hij deze zomer een transfer maakt naar een andere club. Het is afwachten of hij daar zijn vorm kan terugvinden en of dat voldoende is om Koeman van gedachten te doen veranderen. Voorlopig blijft de toekomst van Veerman in het Nederlands elftal onzeker, en het is aan hem om te bewijzen dat hij nog steeds een waardevolle speler is voor Oranje





René van de Kerkhof: 'Veerman heeft zichzelf uit de WK-selectie gespeeld'PSV zit al niet dik in de Nederlandse internationals en wat clubicoon René van de Kerkhof betreft kan er na de topper tegen Ajax ook definitief een streep door de naam van Joey Veerman voor het komende WK. 'Ik heb hem nog nooit zo slecht zien voetballen', zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Spelers Nederlands elftal kloppen bij Ronald Koeman aan: deze twee buitengesloten spelers móéten mee naar het WKEnkele spelers van het Nederlands elftal hebben bij (bondscoach) Ronald Koeman aangedrongen op het selecteren van Georginio Wijnaldum en Marten de Roon voor het aankomende WK, zo verzekert Mike Verweij in de podcast Kick-off.

Wim Kieft ziet zorgen voor Ronald Koeman bij Oranje: 'Die jaren gaan tellen'Wim Kieft maakt zich zorgen om Virgil van Dijk. Volgens de oud-spits beginnen de jaren ook te tellen voor de centrale verdediger. Ook denkt Kieft dat hij niet de enige is die er zo over denkt. Ronald Koeman zal diezelfde vraag in zijn hoofd hebben spoken, stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV.

Joey Veerman op weg naar transfer voor 20 miljoen euroPSV-middenvelder Joey Veerman staat op het punt om de club te verlaten voor een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro. Hij hoopt in een top vijf-competitie te spelen.

'PSV heeft afspraken met Veerman: dit bedrag moet op tafel komen voor transfer'PSV heeft met Joey Veerman contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot een zomerse transfer. Dat schrijft Voetbal International dinsdagochtend. Aankomende zomer lijkt voor de 27-jarige middenvelder het moment om te vertrekken uit het Philips Stadion.

Driessen denkt Oranje-soap te weten: 'Hij kan niet omgaan met een reserverol'Joey Veerman wordt niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Volgens Valentijn Driessen kan de 27-jarige middenvelder het niet accepteren dat hij niet meer mee mag. Veerman heeft in zijn carrière zestien interlands gespeeld.

