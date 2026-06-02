Koeman bevestigt Verbruggen als eerste keeper Nederlands elftal voor WK

Bondscoach Ronald Koeman houdt vast aan Bart Verbruggen als eerste doelman voor het WK. Woodensky Pierre kan eindelijk aansluiten bij Haïti na visumproblemen. Mats Wieffer speelt als rechtsback tegen Algerije vanwege schorsing Dumfries en afwezigheid Timber. Persconferentie gepland in Zeist. Selectie-updates en rugnummers bekend.

Bondscoach Ronald Koeman heeft bevestigd dat Bart Verbruggen tijdens het komende WK de eerste doelman van het Nederlands elftal zal zijn. De keeper van Brighton & Hove Albion is sinds het EK twee jaar geleden de vaste eerste keuze en krijgt daarom rugnummer 1.

Hij heeft concurrentie van Robin Roefs en Mark Flekken binnen de selectie. Tegen Algerije in de uitzwaaiwedstrijd op woensdagavond staat Mats Wieffer als rechtsback aan de aftrap vanwege de schorsing van Denzel Dumfries en het nog niet aansluiten van Jurriën Timber, die pas donderdag zich bij de groep zal voegen na zijn optreden in de Champions League-finale met Arsenal.

Koeman en Verbruggen geven woensdag om 14.30 uur een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist, in een gymzaal waar normaal het futsalteam traint, uitgekozen vanwege de mogelijkheid om voldoende afstand te houden. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida zijn niet officieel in de WK-selectie, maar trainen wel mee met de back-up lijst en lenen daarvoor de rugnummers van Dumfries en Timber. De Zwitserse spits Breel Embolo kan nog niet naar de VS reizen vanwege problemen met zijn visum en ESTA-vergunning.

Zijn bond hoopt dat hij snel kan aansluiten bij de training in Los Angeles. Oostenrijk moet een belangrijke tegenvaller incasseren: middenvelder Christoph Baumgartner is geblesseerd geraakt in de warming-up tegen Tunesië en heeft naar een MRI-scan een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. De tientallen doelpunten en assists in de Bundesliga seizoen maken dit een aanzienlijk verlies voor de Oostenrijkse ploeg.

De rugnummers voor het Nederlandse WK-elftal zijn bekend; opvallend is dat Marten de Roon nummer 3 krijgt bij zijn rentree en Jan-Paul van Hecke nummer 6, wat in Engeland gebruikelijk is voor een mandekker. Wout Weghorst krijgt nummer 9, maar dit zegt niet alles over de basisspelers. Het Nederlands elftal zal in de groepsfase het thuisshirt dragen, inclusief oranje broeken en sokken, zoals blijkt uit FIFA-documenten.

Turkije heeft zijn selectie bekend gemaakt, met onder andere Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü, beiden eerder jeugdinternational voor Nederland, en bekende namen zoals Arda Güler, Hakan Çalhanoglu en Kenan Yildiz. Woodensky Pierre heeft eindelijk zijn visum ontvangen en kan aansluiten bij Haïti in de VS, na eerder vertraging. Haïti speelt in de groepsfase tegen Schotland, Brazilië en Marokko





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