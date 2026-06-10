Koeman: 'Agressiviteit moet top zijn' bij WK

Ronald Koeman heeft in een persconferentie voor de WK-start gezegd dat de agressiviteit van het Nederlands elftal moet top zijn. Hij benoemde ook dat de verdediging moet worden verbeterd en dat de aanvallers en middenvelders beter moeten worden. Koeman wil geen individuele spelers benoemen, maar hij is onder de indruk van Japan als collectief.

De speech van Infantino voor de start van het WK zit er inmiddels op. Hieronder en in een artikel dat straks online komt, lees je wat hij heeft gezegd over onderwerpen als Iran , de WK-ticketprijzen en het Amerikaanse grensbeleid.

Bijzondere band FIFA-uithangbord Sneijder met Infantino: 'President van de wereld' In de persconferentie kort voor de WK-start vertelde Infantino dat de FIFA een akkoord heeft bereikt met spelersvakbond FIFPro in de 'zaak-Diarra'. Oud-voetballer Lassina Diarra had een zaak aangespannen waarin hij stelde dat wereldvoetbalbond FIFA transferregels hanteert die in strijd zijn met Europese wetgeving. Dat leek grote gevolgen te gaan hebben voor het transfersysteem. Infantino denkt dat de zaak nu is opgelost.

De FIFA benadrukte maandag al dat het met de schikking geen schuld bekent en dat de betaling aan Diarra 'op geen enkele wijze een manier van compensatie' is. Gianni Infantino noemt de situatie rond de door de Amerikaanse douane geweigerde Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan 'ongelukkig'.

'We werken eraan en proberen een oplossing te vinden. Wij hebben als FIFA niet overal de controle over. We zijn niet de koningen van de wereld, we zijn een sportorganisatie.

' Over de deelname van Iran, dat in oorlog verkeert met de Verenigde Staten, sprak Infantino zijn trots uit. 'Ik had hun bus desnoods zelf opgehaald in Teheran, maar ze zijn zelf gekomen', zei de Zwitser. Ik hoop dat de sfeer in de stadions waarin ze spelen positief is.

' Het is de laatste dagen uiterst onrustig rond de Iraanse deelname. Zo werden tickets voor Iraanse fans volgens de voetbalbond van dat land plots ingetrokken.

'Ik ben trots op mijn team en de regeringen van de drie organiserende landen dat het gelukt is om Iran mee te laten doen', aldus Infantino. 'Maar er zijn nog wel issues waar we nu mee bezig zijn. ' Virgil van Dijk weet dat de finale van het WK zijn honderdste interland kan worden. 'Daar ben ik me zeker bewust van', zei de aanvoerder.

'Dat zou heel speciaal zijn, maar daar focus ik mezelf nu niet op. De eerste groepswedstrijd van zondag tegen Japan is het enige dat nu telt.

' De 34-jarige Van Dijk gelooft in het Nederlands elftal. De 92-voudig international is niet onzeker geworden na twee matige oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan, met veel gemiste kansen.

'Ik kan niet anders dan onze aanvallers vertrouwen blijven geven', zei de verdediger van Liverpool. 'Onze aanvallers hebben ook afgelopen seizoen aardig wat goals gemaakt. Het is niet zo dat ze het plotseling niet meer kunnen. Die kansen blijven wel komen.

Ze gaan vanzelf scoren en anders moeten andere spelers die doelpunten maken.

' Bart Verbruggen hoopt de eerste WK-wedstrijd van Oranje nog te halen. Maar hoe zit het met geblesseerde of niet helemaal fitte spelers bij andere landen? De aanvaller van Real Betis raakte geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Noorwegen.

'Abde' is belangrijk voor zijn land, want hij is een van de weinige aanvallers die het ook van zijn diepgang en snelheid moet hebben. Missen. De aanvaller van Strasbourg geldt als een van de beste spelers van zijn land. De vedette moest het oefenduel met Egypte aan zich voorbij laten gaan.

Hij kwakkelde sowieso al het hele seizoen met blessures. Ronald Koeman ziet geen 'hoofdpijndossier' in het missen van kansen, zoals tegen Algerije en Oezbekistan veelvuldig gebeurde.

'Een speler als Donyell Malen en een aantal anderen hebben de kwaliteiten juist om een goal te maken. Als staf probeer je hen in scoringspositie brengen. Dan is er altijd een percentage ballen dat erin gaat en als je daar niet tevreden over bent, moet je wisselen.

' Koeman benoemde al even dat de afstemming op het middenveld beter moet. Maar dat zit volgens hem in de uitvoering, niet in de samenstelling.

'Die is goed', leek Koeman te doelen op het middenveld met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. 'Het zijn verschillende types. Maar je moet zo spelen dat je elkaars kwaliteiten bewaakt.

' Koeman legde daarvoor in wat meer detail uit wat er op het middenrif verkeerd ging. Dat zat volgens de bondscoach vooral in de momenten waarop de twee controlerende middenvelders (De Jong en Gravenberch) zich uit lieten zakken om de opbouw te verzorgen. Dat moeten ze alleen doen als de centrale verdedigers onder druk worden gezet door de aanvallers van de tegenstander.

Anders kunnen ze beter wat meters hoger op het veld gaan staan, om ruimte te creëren en daar het spel te maken. Op de persconferentie somde Koeman zojuist op wat hij in de oefenwedstrijden allemaal had gezien dat voor verbetering vatbaar was. Dit was het rijtje: 'Het onderdeel agressiviteit moet top zijn', 'de verdediging moet beter worden', 'de aanvallers moeten beter worden' en 'de middenvelders moeten beter worden'.

Ronald Koeman wil geen individuele spelers benoemen, maar zegt onder de indruk te zijn van Japan als collectief.

'We weten dat ze sterk zijn, vooral als team. Hun systeem en de fitheid van hun selectie maken het een zware tegenstander.

' Ronald Koeman maakt zich geen zorgen over de hitte in de Verenigde Staten





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