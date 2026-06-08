Koel en wisselvallig weer deze week: paraplu en jas nodig

Het weekweerbericht voorspelt een aanhoudend friss en wisselvallig weer met buien en onweer. Temperaturen blijven laag voor juni, waardoor een jas en paraplu praktisch dagelijks nodig zijn.

De weersverwachting voor de komende week toont een aanhoudend wisselvallig weerbeeld met een duidelijke koelere lijn. Tot en met vrijdag moeten we rekening houden met herhaalde buien, die af en toe gepaard gaan met onweer en hevige korte regenbuien.

Tussen de buien door schijnen er ook droge en zonnige momenten voor te komen, maar de algehele sfeer blijft fris. Slechts op een enkele dag komt de temperatuur in de buurt van het gebruikelijke juniniveau van 20 tot 21 graden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, waarin juni vaak warme tot zeer warme omstandigheden bracht - zoals in 2023 met een recordmaandgemiddelde van 18,8 graden - estas deze week ver van zomerhitte af.

De jas en paraplu zijn praktisch dagelijke attributen. Hoewel we geen volledig verregende dagen verwachten, zijn er voldoende droge tussenpozen voor boodschappen of een wandeling. Maar zelfs als de zon verschijnt, koelt de wind het gevoel aanzienlijk af, en de absolute temperaturen blijven laag voor deze tijd van het jaar. Een relatief lage luchtdruk en een aanhoudende westelijke stroming veroorzaken dit gematigde zomerweer.

De week begint nogal vriendelijk met af en toe zon, maar al maandagmiddag en -avond trekken de eerste buien van west naar oost over het land. Van maandag tot vrijdag is de paraplu dus steeds nodig, met name dinsdag en woensdag waar ook kans op onweer is. De.hevigste buien, met lokale overstromingsrisico's, worden in de eerste helft van de week verwacht. Regenhoeveelheden deze week kunnen oplopen tot 10 tot 20 millimeter.

Vrijdag lijken de buien minder intensief, en 's avonds is er mogelijk zelfs volledig droog weer. Maandag is nog de aangenaamste dag, met een opwarming naar 20-21 graden dankzij een matige zuidenwind. Zodra de wind naar het zuidwesten draait na voorbijtrekkende buien, koelt het merkbaar af. Dinsdag en woensdag voelt het frisser, met maximumtemperaturen steken bij 16 of 17 graden.

Een matige tot krachtige zuidwesten/westenwind (kracht 4-6 op de wateren) versterkt het koude gevoel. Ook de nachten zijn koel, met minimaken van 9-10 graden. In de tweede weekhelft stijgen de temperaturen een klein beetje, zowel overdag als 's nachts, maar het blijft onder het normale niveau voor juni. In het weekend wordt de luchtdruk hoger, wat een mogelijke weersverbetering kan betekenen.

Of het ook warmer wordt, is de grote vraag: de verwachte noordwestelijke tot noordelijke wind zal namelijk de temperaturen gematigd houden





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