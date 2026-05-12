Koalitiepartijen D66 en CDA blijven hypotheekrenteaftrekadvies kritisch, VVD blijft erbij

D66 en CDA zetten de discussie in het kabinet over de hypotheekrenteaftrek opnieuw op scherp. Zij stemden voor een motie van GroenLinks-PvdA om een verruiming van de hypotheekrenteaftrek terug te draaien. De motie kreeg daardoor een meerderheid, tot het chagrijn van coalitiegenoot VVD. De hypotheekrenteaftrek zorgt al langer voor grote verdeeldheid tussen de coalitiepartijen. D66 en CDA willen de aftrek afschaffer, maar de VVD wil dat absoluut niet.

D66 en CDA zetten de discussie in het kabinet over de hypotheekrenteaftrek opnieuw op scherp, stemden voor een motie van GroenLinks-PvdA om een verruiming van de hypotheekrenteaftrek terug te draaien.

De motie kreeg daardoor een meerderheid, tot het chagrijn van coalitiegenoot VVD. De hypotheekrenteaftrek zorgt al langer voor grote verdeeldheid tussen de coalitiepartijen. D66 en CDA willen de aftrek afschaffen, maar de VVD wil dat absoluut niet. Tijdens de formatie spraken de drie partijen uiteindelijk af om de aftrek met rust te laten.

Maar onbedoeld ging de aftrek toch iets omhoog, doordat verschillende belastingen aan elkaar gekoppeld zijn. Het kabinet verhoogt vanaf volgend jaar het percentage voor de inkomstenbelasting in de tweede schijf, waardoor die voor de hypotheekrenteaftrek automatisch meestijgt. Vooral huizenbezitters met hoge inkomens profiteren hiervan. Ondanks de meerderheid in de Tweede Kamer blijft de VVD erbij dat de hypotheekrente niet kan worden aangepast.

Minister van Financiën Heinen laat weten dat hij die motie uitvoert. Het levert een paar honderd miljoen euro op en dat kunnen we gebruiken om het leven van mensen betaalbaar te maken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hypotheekrenteaftrek Koalitiepartijen Verruiming Rookvaardige Oplossingen Hypo Kv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terroristische aanslag tegen D66-partijkantoor in Den Haag: verdachte blijft voorarrestDe man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, aldus het Openbaar Ministerie. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de verdachte met twee weken verlengd.

Read more »

Verdachte van explosie bij D66-kantoor in Den Haag langer vastDe 37-jarige verdachte van een explosie bij het D66-kantoor in Den Haag blijft veertien dagen langer vast.

Read more »

Man opgepakt voor explosie bij D66-partijkantoor had terroristisch oogmerk - Wetboek van StrafrechtAfter an explosion at D66's party headquarters in The Hague, a 37-year-old man with no fixed residence was arrested for a terrorist motive. The investigation into the motive of the suspect is still ongoing. The man has not yet given a statement about his intent.

Read more »

Hypotheekrenteaftrek splijt coalitie opnieuw, D66 en CDA willen af van verruimingDe coalitiepartijen hadden afgesproken de hypotheekrenteaftrek niet te verhogen. Maar door een koppeling gebeurt dit toch automatisch.

Read more »