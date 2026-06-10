KNVB publiceert concept competitieprogramma Eredivisie: toppers en openingswedstrijden bekend

De KNVB heeft het voorlopige speelschema voor het nieuwe Eredivisie-seizoen vrijgegeven. Het plan omvat de data voor de openingsspeelronde, de eerste topper tussen PSV en Ajax in de vijfde ronde, en de slotfase van de competitie. PSV begint thuis tegen Fortuna Sittard, Feyenoord moet naar Sparta en Ajax naar PEC Zwolle. De grote ontmoetingen zijn Plaza: PSV-Ajax in ronde vijf en PSV-Feyenoord op 25 oktober. De finalespeelronden zijn vastgesteld op 16 en 23 mei 2027.

De KNVB heeft woensdag het concept van het competitieprogramma voor het nieuwe Eredivisie -seizoen gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste speeldata en -locaties voor de komende seizoen bekendgemaakt, met aandacht voor de beloftenfixture tussen de topclubs.

Regerend kampioen PSV zal in de vijfde speelronde op bezoek gaan bij Ajax, terwijl Feyenoord in diezelfde ronde NEC thuis ontvangt. De openingsspeelronde laat een aantal interessante onderlinge ontmoetingen zien. SC Cambuur en Excelsior zullen het nieuwe seizoen aftrappen. PSV begint met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, Feyenoord moet eerst naar het stadion van stadgenoot Sparta Rotterdam en Ajax zal zijn eerste uitdisting Door naar PEC Zwolle.

De eerste topper van het seizoen, de ontmoeting tussen PSV en Ajax, staat gepland in de vijfde ronde van de Vriendenloterij Eredivisie. Feyenoord zal in diezelfde ronde het opnemen tegen NEC, de derde geplaatste van het vorige seizoen. De strijd tussen PSV en Feyenoord zal plaatsvinden op zondag 25 oktober, in de tiende speelronde. Het seizoen zal worden afgesloten met twee speelronden op respectively 16 en 23 mei.

Ajax eindigt het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam en een verplaatsing naar SC Cambuur. PSV zal op 16 mei NEC ontvangen en het seizoen afsluiten met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Feyenoord begint de laatste speelronde met een verplaatsing naar FC Twente en speelt de slotwedstrijd in De Kuip tegen FC Groningen.

Naast deze hoogtepunten zijn er ook data bekend voor een aantal andere wedstrijden, waaronder openingsduels in augustus en de uiteindelijke speelschema's voor de laatste speeldagen in mei 2027. Het volledige programma biedt een uitgangspunt voor clubs en supporters om de komende competitie te plannen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eredivisie KNVB Competitieprogramma PSV Ajax Feyenoord Speelschema Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'PSV wil selectie upgrade geven en meldt zich voor uitblinkend Eredivisie-duo'PSV wil snel doorpakken zodra de toptransfer van Ismael Saibari naar Bayern München is afgerond. De Eindhovenaren hebben zich zelfs al gemeld bij FC Twente en NEC, voor respectievelijk Mats Rots en Kodai Sano. Dat meldt De Telegraaf.

Read more »

PSV plukt transfervrij talent weg van Ajax jeugdPSV heeft Damian Gomes Ferreira als transfervrij speler binnengehaald uit de jeugdopleiding van Ajax. De veelzijdige aanvallende middenvelder heeft een contract van drie seizoenen ondertekend tot 2029 en sluit aan bij PSV O19. Bij Ajax werd zijn toekomst als onvoldoende gezien, maar PSV prijst zijn creativiteit en balvaardigheid.

Read more »

Eerste speelronde Eredivisie: PSV begint thuis, uitduel voor Feyenoord en AjaxDe eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen is bekend. SC Cambuur en Excelsior trappen de nieuwe campagne op vrijdag 7 augustus af met een onderling duel. PSV begint thuis tegen Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord en Ajax met een uitwedstrijd starten.

Read more »

Eerste absolute topper al in speelronde 5; Ajax, PSV en Feyenoord kennen eerste tegenstander in de EredivisieDe Eredivisie heeft het programma voor de openingsspeelronde van het seizoen 2026/27 bekendgemaakt. De aftrap van de nieuwe jaargang vindt plaats op vrijdag 7 augustus, wanneer SC Cambuur in eigen stadion Excelsior ontvangt. Met die wedstrijd begint tevens het seizoen waarin de hoogste Nederlandse competitie haar zeventigste verjaardag viert.

Read more »