KNVB ontvangt extra miljoenen van FIFA voor WK-voorbereidingen

De FIFA heeft besloten om de financiële steun aan deelnemende landen aan het komende Wereldkampioenschap te verhogen. De KNVB ontvangt een extra miljoen dollar voor de voorbereidingen, waardoor de totale steun oploopt tot 2,5 miljoen dollar. De beslissing volgt op klachten over stijgende kosten en de uitzonderlijk goede commerciële resultaten rond het toernooi. Discussies over hoge ticketprijzen voor supporters blijven echter bestaan.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ( KNVB ) kan zich verheugen op een aanzienlijke financiële injectie in aanloop naar het Wereldkampioenschap voetbal dat komende zomer plaatsvindt. De wereldvoetbalbond FIFA heeft een besluit genomen om de financiële steun aan de deelnemende landen te verhogen, specifiek gericht op de voorbereidingskosten.

Dit betekent dat de KNVB, net als alle andere 47 deelnemende bonden, een extra bedrag van één miljoen dollar (circa 850.000 euro) ontvangt. De totale financiële ondersteuning voor de voorbereidingen komt daarmee op 2,5 miljoen dollar (ongeveer 2,1 miljoen euro) per land uit.

Deze beslissing van de FIFA komt voort uit klachten die in de afgelopen periode door verschillende voetbalbonden, waaronder de Duitse voetbalbond, werden geuit over de stijgende kosten verbonden aan reizen en verblijf, met name in de Verenigde Staten waar een deel van de voorbereidingen plaatsvindt. De kosten voor het organiseren van trainingskampen, het boeken van vluchten en accommodaties, en het faciliteren van de logistiek voor spelers en staf zijn aanzienlijk gestegen.

De extra financiële middelen moeten deze bonden helpen om de voorbereidingen optimaal te kunnen uitvoeren zonder in financiële problemen te komen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino benadrukte tijdens het FIFA-congres in Vancouver dat de wereldvoetbalbond in totaal meer dan 900 miljoen dollar zal verdelen onder de deelnemende landen. Een substantieel deel hiervan is bestemd als prijzengeld, waarbij de uiteindelijke winnaar van het Wereldkampioenschap een bedrag van 50 miljoen dollar in de wacht sleept.

Infantino legde uit dat de uitzonderlijk goede resultaten van de commerciële programma's rondom het Wereldkampioenschap de basis vormen voor deze verhoogde uitkeringen. De opbrengsten uit sponsoring, televisierechten en merchandise zijn boven verwachting, waardoor de FIFA in staat is om zowel te investeren in de verdere ontwikkeling van het voetbal wereldwijd als de financiële steun aan de deelnemende landen te vergroten.

Hoewel deze financiële meevaller voor de KNVB en andere bonden een positieve ontwikkeling is, zullen discussies over geld rondom het Wereldkampioenschap waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden. Met name de hoge ticketprijzen voor supporters, die in sommige gevallen oplopen tot duizenden dollars, roepen veel vragen op en zorgen voor kritiek. Er wordt momenteel op het FIFA-congres in Vancouver, dat nog tot donderdag duurt, gesproken over mogelijke maatregelen om de ticketprijzen toegankelijker te maken.

De KNVB zal ongetwijfeld ook haar stem laten horen in deze discussie, aangezien betaalbare toegang tot het Wereldkampioenschap essentieel is voor de betrokkenheid van de Nederlandse fans. De extra financiële middelen zullen de KNVB in staat stellen om de voorbereidingen van het Nederlands elftal optimaal te faciliteren, maar de discussie over de financiële aspecten van het toernooi, met name de ticketprijzen, zal naar verwachting nog lang doorgaan





