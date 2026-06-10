KNVB-directeur Marianne van Leeuwen: 'We hebben wel iets geleerd van Qatar' en 'Dit WK moet over voetbal gaan'

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen heeft na de ontvangst van de burgemeester van Kansas City gereageerd op de vooravond van het WK. Ze benadrukt dat Nederland vanuit zijn eigen perspectief iets goed bedoelt, maar dat dit anders wordt opgevat in andere delen van de wereld. Ze benadrukt ook dat de KNVB maatschappelijk betrokken blijft, maar dat ze maar een klein landje zijn en niet een dominee willen zijn met een vingertje. Ze benadrukt ook dat het WK moet over voetbal gaan en niet over politieke uitspraken.

Aan de vooravond van de openingswedstrijd van het grootste WK voetbal ooit werd KNVB -directeur Marianne van Leeuwen met open armen ontvangen door de burgemeester van Kansas City , waar Oranje zijn basiskamp heeft opgeslagen.

De burgemeester zei: 'Ik heb nog nooit een shirt van een ander land gedragen.

' Maar hij stond daar mooi in een knaloranje shirt. Hoe anders was het drieënhalf jaar geleden in Qatar. Destijds kwam de KNVB zelf met een boodschap naar het Midden-Oosten: samen met andere landen uit Noordwest-Europa zou Oranje met de 'One Love'-aanvoerdersband aandacht vragen voor mensenrechten en inclusiviteit. Ze kwamen van een koude kermis thuis.

'We hebben wel iets geleerd van Qatar', bevestigt Van Leeuwen nu. 'Dat we vanuit het Nederlands perspectief iets heel goed bedoelen, maar dat het elders in de wereld anders wordt opgevat. En dat je daar dan niet meer vanaf komt. Dus we zijn wel iets voorzichtiger geworden.

We zijn nog steeds hartstikke maatschappelijk betrokken, maar we zijn maar een klein landje. De FIFA heeft 211 leden, wij zijn er eentje. In de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. Wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje, die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terechtwijst.

En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen. En niet de voetbalbond. De KNVB-delegatie bij het oefenduel tegen Oezbekistan: bondsvoorzitter Frank Paauw, technisch directeur Nigel de Jong, directeur Marianne van Leeuwen en secreatris-generaal Gijs de Jong. Verwacht geen politieke uitspraken over het strikte visabeleid van de regering van Trump of de buitensporige ticketprijzen.

Dit WK moet over voetbal gaan, zo vindt Van Leeuwen. Zelf verblijft ze de eerste dagen bij de Oranje-selectie in het zorgvuldig uitgekozen basiskamp in Kansas City en neemt daarna wat afstand van de ploeg om zich over gasten te ontfermen. Zoals koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane, die het duel met Zweden zullen bezoeken. Wanneer is het WK geslaagd voor de KNVB-directeur?

'Ik ben tevreden als we ver komen en als onze fans hier en in Nederland een hele mooie Oranjebeleving meemaken.





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