KNMI beëindigt oranje weerswaarschuwing

Het KNMI heeft de oranje weerswaarschuwing beëindigd. De waarschuwing was van kracht voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland vanwege de kans op grote hagel, zware windstoten en zware onweersbuien.

De onweersbuien trokken over het land en leidden tot problemen op meerdere plekken, waaronder op het spoor. Door blikseminslag rijden er nog geen treinen tussen Zwolle en Groningen, dat duurt naar verwachting tot 22.15 uur. Ook tussen Zutphen en Hengelo rijden geen treinen vanwege blikseminslag. In Bleskensgraaf werd een NL-Alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met rieten dak.

De brandweer laat de woning gecontroleerd uitbranden. In Apeldoorn sloeg de bliksem in in een flatgebouw, waardoor de stoppen in meterkasten doorsloegen. Ook waren er meldingen van meerdere woningbranden. Zo woedde in Zoetermeer brand op het dak van een woning door blikseminslag.

Overlast en schade werden gemeld in het noorden en oosten van het land. In Westerbroek is door hevige regenval een dak ingestort van een bedrijfspand. In Hoogeveen woei door zware windstoten een partytent weg. In Eelde zijn door een regenbui meerdere wegen ondergelopen.

Vanwege de onweersbuien werden asielzoekers die wachten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein. Het gaat om ongeveer zestig mensen, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Eerder op de middag werden al poncho's uitgedeeld en zochten mensen beschutting tegen de regen onder de tenten op het grasveld, voor de ingang van het aanmeldcentrum.

Die werden aan het eind van de middag afgebroken omdat ze niet bestand zijn tegen harde wind, zegt de woordvoerder. Als de onweersbuien zijn overgetrokken, worden de asielzoekers weer naar het grasveld gebracht. Voor vanavond is er opvang in een hal in Warffum, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Ter Apel. Daar sliepen donderdag al 82 mensen.

Sinds vorige week heeft het aanmeldcentrum geen plek meer voor iedereen die zich meldt





