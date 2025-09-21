Klimmen en afzien in Kigali: Nederlanders klaar voor WK wielrennen in Rwanda

De Nederlandse wielrenners bereiden zich voor op een zware tijdrit tijdens de WK wielrennen in Rwanda. Het parcours in Kigali, met uitdagende beklimmingen en hoogte, belooft een ware uitputtingsslag te worden. Naast de sportieve uitdagingen komen ook de politieke context en logistieke hindernissen aan bod.

De klok tikt genadeloos in Kigali , waar de wereldkampioenschappen wielrennen in Rwanda een unieke dimensie krijgen. Wat de wielerwereld te wachten staat, blijft een intrigerend mysterie. De blikken van renners als Demi Vollering , Thymen Arensman en Anna van der Breggen zijn veelzeggend; ze weten niet precies wat ze kunnen verwachten. De consensus is echter duidelijk: het wordt een zware, prachtige, pittige en vooral een parcours voor de klimmers.

Arensman benadrukt de eerlijkheid van het parcours, zonder al te veel technische uitdagingen, maar met focus op stijgen en dalen op goed berijdbare wegen, behalve de kasseienklim aan het einde. Deze kasseienheuvel, een marteling op een tijdritfiets, belooft een ware uitputtingsslag te worden.\Zowel de mannen als de vrouwen zullen de Côte de Kimihurura bedwingen in de slotkilometers van hun tijdrit. Deze kasseienheuvel, met een gemiddelde stijging van 6 procent over bijna 1,5 kilometer, is geen sinecure na de eerdere beklimmingen van de Côte de Nyanza. De Côte de Nyanza, aan de ene kant ongeveer 2,5 kilometer met 6% gemiddeld en aan de andere kant ruim 4 kilometer met 3,5% gemiddeld, is al een beproeving. Naast de percentages die de renners gewend zijn, spelen de hoogte en de drukkende hitte een cruciale rol. Van der Breggen merkt de directe impact van de hoogte in de stad, en voorspelt een zware tijdrit door de combinatie van hoogte en warmte. Arensman beschrijft de benauwdheid en de slechte luchtkwaliteit, met veel zand en uitlaatgassen, en de brandende zon die het ademen bemoeilijkt. Vollering omschrijft het parcours als pittig maar prachtig, met veel klimwerk en een voordeel voor de klimmers. Ze benadrukt het belang van een goed pace-plan op 1.500 meter hoogte, wat de race nog uitdagender maakt. Arensman voegt eraan toe dat de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn, en dat de race op gevoel en afzien zal worden beslist.\De Nederlandse tijdrijders hebben de afgelopen dagen de kans gehad om al fietsend de omgeving van Kigali te verkennen. Vollering beschrijft de ervaring als speciaal, met een vleugje chaos in het verkeer, een contrast met de gebruikelijke ervaringen. De WK in Rwanda is niet zonder controverse, want achter de groene heuvels, moderne gebouwen en lage criminaliteitscijfers schuilt een complexere realiteit. De KNWU, vertegenwoordigd door technisch directeur Wilco Broekhuizen, benadrukt dat het sportieve aspect voorop staat. De KNWU heeft de politieke situatie in Rwanda niet genegeerd en staat in nauw contact met de Nederlandse ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een weloverwogen keuze is gemaakt, waarbij niet deelnemen geen optie was. De focus ligt op een veilige wedstrijd. Arensman ziet het WK in Rwanda als een speciale ervaring, en benadrukt het contrast in cultuur. Van der Breggen omschrijft het als een mooie ervaring met enthousiaste mensen en een goede organisatie. De voorbereidingen omvatten inentingen en discussies over malariapillen. Arensman koos voor vaccinaties, maar niet voor malariapillen vanwege mogelijke negatieve effecten op de prestaties. Vollering benadrukt het belang van vooruitkijken en het leveren van de beste prestatie, ongeacht de locatie





