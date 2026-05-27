Kledingketen Zeeman sluit winkels in Oostenrijk en Portugal, worstelt met concurrentie en slechte online verkoop

Kledingketen Zeeman heeft aangekondigd zijn winkels in Oostenrijk en Portugal te sluiten. De sluitingen zijn een poging om de trend te keren, aangezien het bedrijf vorig jaar een nettoverlies van 11,7 miljoen euro heeft geleden en ook in 2024 verlies draait. Zeeman koppelt de rode cijfers vooral aan de geopolitieke onrust en slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is in totaal actief in acht Europese landen en had vorig jaar bijna 1400 winkels. In de komende jaren zal de keten zo'n 150 winkels sluiten, vooral de fysieke winkels buiten de voor Zeeman zo belangrijke Benelux-landen doen het slecht. Zeeman kampt ook met de concurrentie op het internet, aangezien Chinese webshops Shein en Temu heel populair zijn geworden in Europa. Zeeman heeft het relatief slecht online gedaan, met slechts 1 procent van de omzet uit de eigen webshop. De sluitingen in Oostenrijk en Portugal zijn een poging om de trend te keren, aangezien het bedrijf vorig jaar een nettoverlies van 11,7 miljoen euro heeft geleden en ook in 2024 verlies draait.

Vooral de fysieke winkels buiten de voor Zeeman zo belangrijke Benelux-landen doen het slecht. De kledingreus zal zich in Duitsland vooral concentreren op de regio Berlijn en op de grensstreek met Nederland in Noordrijn-Westfalen. Zeeman kampt ook met de concurrentie op het internet. In het jaarverslag constateert het bedrijf dat Chinese webshops Shein en Temu heel populair zijn geworden in Europa.

Die bedrijven verkopen heel goedkope spullen terwijl ze niet altijd alle Europese regels op het vlak van duurzaamheid en veiligheid volgen, volgens Zeeman. Tegelijkertijd doet het Nederlandse bedrijf het relatief slecht online. De verkoop in de eigen webshop daalde vorig jaar. Slechts 1 procent van de omzet komt uit de online winkel





