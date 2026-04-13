Kledingbank Nieuwegein sluit de deuren: 400 gezinnen in de problemen

De Kledingbank 4 Nieuwegein moet in augustus sluiten vanwege het gebrek aan een geschikte nieuwe locatie. 400 gezinnen dreigen daardoor zonder kleding te komen zitten. De gemeente betreurt de sluiting, maar kon geen alternatief vinden.

De Kledingbank 4 Nieuwegein , een essentiële voorziening voor honderden gezinnen in de regio, staat voor een abrupt einde. Door een besluit van de gemeente Nieuwegein moet de kledingbank haar huidige pand in augustus verlaten om plaats te maken voor een woonproject. De zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie is tot nu toe op niets uitgelopen, waardoor ongeveer 400 gezinnen, afkomstig uit onder andere Nieuwegein , IJsselstein en Vianen, vrezen zonder kleding te komen zitten.

De kledingbank biedt een cruciale service door kosteloos of tegen een kleine vergoeding kleding te verstrekken aan mensen met een beperkt budget, een levenslijn voor velen die hun kledingbehoeften niet op een andere manier kunnen bekostigen. Vluchtelingenwerk maakt eveneens gebruik van deze waardevolle service, waardoor de impact van de sluiting nog groter wordt. De beslissing om de kledingbank uit het huidige pand te zetten, is genomen in verband met het woonproject Inn Between, dat gericht is op statushouders en jongeren die op het punt staan zelfstandig te wonen. De gemeente heeft aangegeven actief naar alternatieve locaties te hebben gezocht, maar deze bleken niet aan de eisen van de kledingbank te voldoen, aldus Joke Franchimont van de Kledingbank 4 Nieuwegein. De zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de kledingbank is gekenmerkt door verschillende obstakels. Twee locaties werden door de gemeente aangeboden, maar bleken ongeschikt. De ene locatie was slechts voor een jaar beschikbaar, wat de lange termijn duurzaamheid van de kledingbank in gevaar zou brengen. De andere locatie beschikte niet over voldoende parkeerruimte voor auto's, wat voor de kledingbank een aanzienlijk logistiek probleem zou vormen. Franchimont benadrukt het belang van voldoende ruimte voor het ophalen en afleveren van kleding, een aspect dat essentieel is voor de efficiënte werking van de kledingbank. Naast de praktische bezwaren van de aangeboden locaties, ontbreken momenteel verdere mogelijkheden voor een nieuwe locatie. Dit heeft geleid tot de onvermijdelijke conclusie dat de kledingbank haar deuren moet sluiten, een besluit dat grote onrust veroorzaakt onder de gebruikers. De sluiting van de kledingbank heeft al tot diverse reacties geleid. Franchimont ontvangt meldingen van ongeruste gebruikers die zich afvragen waar ze nu terecht kunnen voor kleding. Velen uiten hun verdriet en teleurstelling over het verdwijnen van deze belangrijke voorziening. Anderen hebben aangekondigd dat ze de gemeente zullen aanschrijven om hun bezorgdheid te uiten en te pleiten voor een oplossing. De gemeente Nieuwegein betreurt de sluiting en benadrukt de inspanningen die zijn verricht om een alternatieve locatie te vinden. Hoewel de zoektocht tot dusver niet succesvol is gebleken, geeft de gemeente aan open te staan voor toekomstige mogelijkheden om initiatieven voor kwetsbare inwoners te ondersteunen. De toekomst van de 400 gezinnen die afhankelijk zijn van de kledingbank is onzeker, en de gemeenschap staat voor de uitdaging om een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat deze essentiële service behouden blijft





