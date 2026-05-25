Klaas-Jan Huntelaar heeft bij de Eredivisie Awards positief nieuws deelde over zijn welzijn. De oud-spits van onder meer Ajax, sc Heerenveen, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 is in staat om weer de rust te vinden en voelt zich gelukkig in zijn warme thuis. Hij heeft vier kinderen en is dankzij zijn rust in staat om zich gelukkig te voelen en om zijn kinderen te zien groeien en bloeien.

Het gaat beter met Klaas-Jan Huntelaar . Dat heuglijke nieuws deelde de oud-spits op maandagavond zelf bij de Eredivisie Awards , waar hij aanwezig was om een prijs uit te reiken aan Mika Godts , die werd verkozen tot Talent van het Jaar.

De oud-spits maakte van de gelegenheid gebruik om een update te geven over zijn eigen welzijn. Het gaat een stuk beter, al gaat het langzaam. Het is er ook langzaam ingeslopen, dus het gaat er ook langzaam uit. Maar het gaat de goede kant op.

Fresia Cousiño Arias stelt Huntelaar vervolgens de vraag hoe hij er, na een hectische voetbalcarrière, in is geslaagd om weer de rust te vinden. Je moet wel tot stilstand komen, er is geen andere keus, antwoordt de voormalig speler van onder meer Ajax, sc Heerenveen, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Je moet gewoon alles loslaten en dichtbij jezelf komen, om die weg omhoog weer te vinden, aldus Huntelaar, die met een glimlach vertelt over zijn warme thuis.

Ik heb vier kids, dus dat is hartstikke druk. Als ik op bed ga liggen, hoor ik ze voetballen. Dat leven gaat gewoon door, dat kun je niet tegenhouden. Het is een leven waar hij zich graag in vindt en waar hij zich gelukkig voelt.

En dat is een groot verschil met zijn leven als professioneel voetballer, waar hij vaak onder druk stond om te presteren en waar hij zich soms niet gelukkig voelde. Nu is hij dankzij zijn rust en zijn warme thuis in staat om zich gelukkig te voelen en om zijn kinderen te zien groeien en bloeien. En dat is iets wat hij erg waardeert en waar hij zich gelukkig over voelt.

Het is een leven dat hij heeft gekozen en waar hij zich graag in vindt. En dat is een groot verschil met zijn leven als professioneel voetballer, waar hij vaak onder druk stond om te presteren en waar hij zich soms niet gelukkig voelde. Nu is hij dankzij zijn rust en zijn warme thuis in staat om zich gelukkig te voelen en om zijn kinderen te zien groeien en bloeien.

En dat is iets wat hij erg waardeert en waar hij zich gelukkig over voelt. Het is een leven dat hij heeft gekozen en waar hij zich graag in vindt. Het is een leven dat hij heeft gekozen en waar hij zich graag in vindt





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klaas-Jan Huntelaar Eredivisie Awards Mika Godts Talent Van Het Jaar Rust Warmte Thuis Kinderen Gelukkig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Volendam krijgt de verrassende tegenvaller tegen Willem II in eredivisie returnFC Volendam ontmoet in de finale van de play-offs Willem II om een plek in de Eredivisie te verdedigen, maar het lijkt door pech en afwezigheid van focus en concentratie moeilijker uit te draaien.

Read more »

Willem II promoveert naar Eredivisie door strafschoppen te winnenDe Tilburgse voetbalclub Willem II heeft het in de play-offs af voor de Eredivisie. Ondanks de nederlaag op woensdag tegen FC Volendam, wonnen ze de wedstrijd in Volendam met 3-2 en doken ze met de beslissing tot het laatste hoelang het scheidingstijdstip liet toekomen. Ondertussen was het de doelman van de tegenstander, Thomas Didillon-Hödl, die uiteindelijk de beslissende penalty nam voor Willem II.

Read more »

Freek Heerkens geëmotioneerd na ultieme comeback naar EredivisieFreek Heerkens, voormalig technisch directeur van Willem II, reageert emotioneel op de ultieme comeback van zijn club naar de Eredivisie na een degradatie in de vorige seizoenshelft.

Read more »

Willem II promoveert naar de eredivisieWillem II maakt zo haar eerste promotie naar de eredivisie sinds de jaren zestig. De club wordt maandag gehuldigd.

Read more »