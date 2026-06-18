Kinderombudsvrouw Keert Zich Tegen Opheffen Verscherpt Toezicht Jeugdbescherming Noord

In een Brief aan de Tweede Kamer bekritiseert kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer het beëindigen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord. Volgens haar zijn de beoordelingen van de inspecties en het Keurmerkinstituut ontoereikend omdat ze niet voldoende zicht houden op de ervaringen van kinderen en ouders. Zij pleit voor een toezichtsysteem waarin de belangen en uitkomsten voor kinderen centraal staan.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer brengt in een brief aan de Tweede Kamer scherpe kritiek op het beëindigen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord (JBN). Volgens haar is de situatie bij JBN een voorbeeld van structurele problemen in de jeugdzorg.

Ze benadrukt dat de belangen van kinderen en ouders veel meer moeten doorsplinteren in het toezicht en de beoordeling van instellingen. Het verscherpte toezicht was ingesteld na een steekproef waarin JBN op negentien van twintig normen niet voldeed. Ondanks het terugkeren van een certificaat in september 2025 en verbeterpunten, blijven er ernstige 문제en zoals personeelstekort, hoge turnover en onvoldoende betrokkenheid van kinderen en ouders. Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het toezicht wordt opgeheven terwijl de kwaliteit van hulpverlening onvoldoende is.

Zij stelt dat de huidige beoordelingsmethoden van inspecties en het Keurmerkinstituut ontoereikend zijn omdat ze te veel richten op technische normen in plaats van de ervaringen en uitkomsten voor kinderen en families. De ervaringen van kinderen en ouders moeten een centrale rol krijgen bij het beoordelen van de kwaliteit van jeugdzorginstellingen, zeker wanneer de overheid zich mengt in het gezinsleven. Haar brief maakt duidelijk dat het huidige toezichtsysteemtekortschiet in het beschermen van de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen





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