Kinderombudsvrouw felle kritiek op beëindiging verscherpt toezicht Jeugdbescherming Noord

Margrite Kalverboer bekritiseert in een brief aan de Tweede Kamer het opheffen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord. Zij stelt dat de belangen van kinderen en ouders onvoldoende meewegen in beoordelingen en dat de huidige toezichtsmethoden ontoereikend zijn, vooral omdat technische normen zwaarder wegen dan de ervaringen van de betrokken families.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft felle kritiek geuit op het beëindigen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord (JBN). In een brief aan de Tweede Kamer betoogt ze dat de situatie bij JBN een voorbeeld is van structurele problemen in het toezicht op jeugdzorginstellingen.

Volgens haar wegen de belangen van kinderen en ouders onvoldoende zwaar in huidige beoordelingen. JBN werd in juli vorig jaar onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, na een steekproef die uitwees dat de instelling op negentien van twintig getoetste normen niet voldeed. Eerber had het Keurmerkinstituut al een cruciaal certificaat ingetrokken. De kinderombudsvrouw ontving ongeveer negentig meldingen over JBN en het meldpunt Jeugdbescherming Noord kreeg tientallen signalen van misstanden.

Na zeven maanden oordeelden beide inspecties begin deze maand dat JBN deels verbeteringen had doorgevoerd, waardoor het verscherpte toezicht werd opgeheven. Het certificaat werd in september 2025 al teruggegeven. Tegelijkertijd concludeerden de inspecties dat JBN er nog 'niet is' onder meer omdat kinderen en ouders te weinig invloed hebben op plannen, te weinig inspraak ervaren, het contact vaak niet voldoende betekenisvol is, en er nog steeds personeelstekorten en een hoog verloop zijn. Dit maakt de verbeteringen kwetsbaar.

Kalverboer noemt het 'onbegrijpelijk' dat het verscherpte toezicht wordt beëindigd terwijl kinderen en ouders nog steeds niet betrokken worden bij hun eigen hulpverlening. Volgens de ombudsvrouwe is de beoordelingsmethode van de inspecties 'ontoereikend' omdat de ervaringen van kinderen en ouders te weinig meewegen. Zij uitzien 'grote zorgen' over de positie van kinderen en ouders in deze beoordelingen.

Haar kritiek geldt ook voor het Keurmerkinstituut, dat zich volgens Kalverboer vooral richt op technische normen in plaats van de uiteindelijke kwaliteit van de hulpverlening.

'De ervaringen van kinderen en ouders dienen een volwaardige plek te krijgen bij de beoordeling van de kwaliteit van het functioneren' van dergelijke instellingen. Alleen zo kan worden uitgezet of de geboden hulp effectief en passend is.

'Zeker bij overheidsingrijpen in het gezinsleven vanuit een organisatie met een machtspositie, is dit vanuit kinder- en mensenrechtelijk perspectief essentieel. ',





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