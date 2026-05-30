Kinderen beleven vrijheid en plezier tijdens Fourth Children's Run op TT‑Circuit Assen

Meer dan vijftig kinderen met moeilijke thuissituaties reden een rondje op het TT‑Circuit, ondersteund door Bikers4All en partners, en genoten van een dag vol adrenaline, vriendelijkheid en inclusieve sport.

Een onvergetelijke dag beleefden meer dan vijftig kinderen op het TT‑Circuit in Assen tijdens de jaarlijkse Children's Run. De kinderen, die thuis of op school vaak met moeilijke omstandigheden kampen, kregen de kans om hun zorgen even te laten varen terwijl zij samen met een buddy een rondje achterop een motor reden.

De gelegenheid werd gecreëerd tijdens de pauze van de Ducati Club Race en trok deelnemers uit het hele land. Voor de vierde keer werd het evenement georganiseerd door drie stichtingen, waaronder Bikers4All, die zich inzetten om kinderen met een moeilijke thuissituatie een bijzondere ervaring te bieden.

Derk Hoekman, voorzitter van Bikers4All, benadrukte dat veel deelnemers te maken hebben met ziekte in het gezin, pesten of zelfs misbruik, en dat de stichting daarom alles regelt van ophalen tot vervoer naar het circuit. Hij vertelde dat de kinderen het gevoel hadden een stukje vrijheid te krijgen en dat zij het hele jaar uitkijken naar deze dag, vooral de terugkerende deelnemers.

De sfeer langs de baan was feestelijk en zichtbaar genoten zowel de jonge rijders als de ouders die langs de kant stonden. Veel ouders spraken uit dat zij de blije gezichten van hun kinderen zien terugkeren naar huis, een teken dat een dag vol adrenaline en plezier echt een verschil kan maken. Een van de deelnemers, de dertiendejaars Jayden uit Heerenveen, zei dat hij het geweldig vond om achterop een motor te zitten.

Hij wordt op school gepest en kon op die dag zijn zorgen even vergeten. Jayden beschreef de rit als een dag die hij niet zal missen, hij kreeg ook een lekkernij en belooft zeker weer mee te doen als hij wordt uitgenodigd. Zijn enthousiasme benadrukte hoe belangrijk zulke initiatieven zijn voor kinderen die zich vaak buitengesloten voelen. Naast de motorrit werd speciaal aandacht gegeven aan toegankelijkheid.

Vanaf vandaag biedt Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant van meer dan vijfhonderd kilometer, zodat ook kinderen met een beperking kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Het initiatief toont aan dat inclusiviteit en samenwerking centraal staan in de organisatie van de Children's Run. De vierde editie bleek een groot succes, met enthousiaste kinderen, dankbare ouders en een gemeenschap die samenkomt om een positieve impact te maken op de levens van kwetsbare jongeren.

De organisatoren hopen met dit soort evenementen een blijvende herinnering te creëren en een voorbeeld te zetten voor andere sportevenementen die zich inzetten voor sociale betrokkenheid





