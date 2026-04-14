Kinderarmoede in Almere stijgt: steeds meer kinderen groeien op in armoede

Het aantal kinderen in Almere dat opgroeit in armoede neemt toe, blijkt uit nieuwe cijfers. De stijging van het aantal aanvragen voor basisvoorzieningen, zoals kleding en bedden, baart zorgen. Wethouder Paul Tang en het Nationaal Fonds Kinderhulp benadrukken de ernst van de situatie en roepen op tot actie. De impact van armoede op kinderen is groot en langdurig. Gemeente en partners werken aan oplossingen.

Uit nieuwe cijfers van het Nationaal Fonds Kinderhulp blijkt een alarmerende trend in Almere : een toenemend aantal kinderen groeit op in armoede. De afgelopen vijf jaar is het aantal aanvragen voor basisvoorzieningen, zoals kleding en bedden, met maar liefst 31 procent gestegen. Deze zorgwekkende ontwikkeling dwingt de lokale overheid en hulporganisaties tot actie, terwijl de impact van armoede op kinderen steeds duidelijker wordt. Wethouder Paul Tang benadrukt de ernst van de situatie: 'Het laat zien dat armoede die kinderen treft echt een probleem is in deze stad. De stress van armoede nestelt zich in het lichaam van een kind en dragen ze blijvend met zich mee.' Deze stress kan leiden tot aanzienlijke negatieve gevolgen, zowel fysiek als mentaal, en de impact is vaak langdurig.

De stijging van het aantal kinderen in armoede betekent dat steeds meer gezinnen in Almere moeite hebben om rond te komen. Dit leidt tot schrijnende situaties, zoals Anna van den Berg van het Nationaal Fonds Kinderhulp uitlegt. Ouders worden geconfronteerd met moeilijke keuzes, zoals het kiezen tussen het betalen van de energierekening of het kopen van essentiële zaken zoals een bril voor hun kind. 'Kleding wordt het meest aangevraagd. Er zijn kinderen zonder goed ondergoed, zonder passende schoenen. Dat doet ook iets met hun zelfvertrouwen,' aldus Van den Berg. De armoede raakt de meest basale behoeften van kinderen, wat hun ontwikkeling en welzijn ernstig beïnvloedt.

Jongerenambassadeur Anisa Belder, die zelf de ervaring van armoede heeft meegemaakt, bevestigt deze impact. 'Ik heb in een bijstandsuitkering gezeten en ben lang werkloos geweest. Dat brengt heel veel stress met zich mee. Je moet keuzes maken, en dat zijn geen fijne keuzes,' vertelt ze. Armoede heeft volgens Belder grote gevolgen, zowel fysiek als mentaal, en het is moeilijk om hiervan te herstellen. Ze benadrukt het belang van luisteren naar de ervaringen van mensen in armoede, in plaats van aannames te doen.

De gemeente Almere erkent de ernst van de situatie en is vastberaden om actie te ondernemen. Wethouder Tang benadrukt dat de gemeente samen met partners in de stad een vangnet moet organiseren. Het is cruciaal om niet alleen naar cijfers te kijken, maar ook naar wat er echt speelt in de levens van deze kinderen en hun families, zo stelt het Nationaal Fonds Kinderhulp. Van den Berg pleit voor het daadwerkelijk bereiken van de mensen die hulp nodig hebben met de bestaande regelingen. Er is behoefte aan een integrale aanpak die verder gaat dan louter financiële ondersteuning, maar ook de bredere context van de problematiek adresseert. 'Je wil dat een kind zorgeloos opgroeit', zegt Tang. 'Maar dat is hier niet altijd het geval. Kinderen maken zich zorgen over hun ouders. Dat raakt.'

De strijd tegen kinderarmoede in Almere is een doorlopend proces, en de betrokkenen benadrukken het belang van volharding en voortdurende inspanningen om de kansen van alle kinderen te verbeteren. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk kind de mogelijkheid krijgt om op te groeien in een omgeving die veiligheid en welzijn biedt.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Persie kan niet beschikken over een fitte selectie: 'Het is wat het is'Robin van Persie kan niet beschikken over een volledig fitte selectie bij Feyenoord. Jordan Bos is afwezig bij de Rotterdammers. Luciano Valente, Anis Hadj Moussa en Jakub Moder waren een twijfelgeval, maar staan wel in de basis.

Read more »

Marinefregat vertrokken uit Den Helder, gaat mogelijk helpen in de GolfHet einddoel is de Pacific, maar onderweg wordt ook het conflictgebied in het Midden-Oosten aangedaan.

Read more »

Willem II zet stap richting promotie met zege op Almere CityWillem II heeft een belangrijke overwinning behaald op Almere City, waardoor de Tilburgers hun voorsprong op de achtervolgers in de Keuken Kampioen Divisie hebben vergroot en een stap dichter bij promotie zijn.

Read more »

Almere City verliest nipt van Willem II in TilburgAlmere City heeft de uitwedstrijd tegen Willem II met 2-1 verloren. Ondanks een inhaalrace in de tweede helft, kon Almere City de achterstand niet meer goedmaken.

Read more »

Houdt interne onrust CDA Eemsdelta buiten coalitie? ‘Je moet voldoende vertrouwen in elkaar hebben’Een opvallende afwezige in het eindverslag voor een nieuwe coalitie in Eemsdelta is het CDA.

Read more »

Opgepakte vrouw (50) in zaak rond kofferbakmoord verdacht van het 'wegmaken van het lichaam'Het Openbaar Ministerie verduidelijkt de arrestatie nadat advocaten van de vrouw boos waren.

Read more »