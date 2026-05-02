Kim Kardashian aangeklaagd wegens vermeende inbreuk op handelsmerk

Kledingontwerpster Denise Cesare klaagt Kim Kardashian en haar ondergoedlijn SKIMS aan wegens het kopiëren van de naam 'Fits Everybody' voor een van hun collecties. Cesare beweert al jaren de rechten op de naam te bezitten en stelt dat SKIMS haar bedrijf 'feitelijk onzichtbaar' heeft gemaakt in zoekmachines.

Kim Kardashian , de bekende realityster en zakenvrouw, wordt aangeklaagd door Denise Cesare, een kledingontwerpster uit New York, wegens vermeende inbreuk op een handelsmerk. De rechtszaak, die recentelijk is aangespannen en door Page Six is uitgelicht, draait om de gelijkenis tussen de naam van Cesare’s kledingmerk, Fits Everybody To AT, en de ‘Fits Everybody’ collectie van SKIMS , Kardashian’s populaire ondergoedlijn.

Cesare claimt al jaren de exclusieve rechten op de naam ‘Fits Everybody’ te bezitten en stelt dat haar bedrijf herhaaldelijk contact heeft opgenomen met SKIMS om hen te wijzen op de inbreuk. De aanklacht benadrukt het machtsonevenwicht tussen de twee partijen, waarbij wordt gesteld dat een kleiner bedrijf wellicht al eerder zou zijn afgehaakt na ontvangst van een waarschuwing, maar dat Kardashian, gesteund door haar aanzienlijke persoonlijke fortuin en de enorme bekendheid die ze geniet, geen reden zag om haar plannen aan te passen.

Volgens Cesare heeft de lancering van de ‘Fits Everybody’ collectie van SKIMS geleid tot een aanzienlijke schade aan haar bedrijf, waardoor het in zoekmachines vrijwel onzichtbaar is geworden voor potentiële klanten. Dit betekent dat consumenten die op zoek zijn naar de producten van Fits Everybody To AT, in plaats daarvan vaak uitkomen bij de SKIMS collectie, wat resulteert in verloren omzet en een aantasting van de merkbekendheid.

De zaak werpt een licht op de uitdagingen waarmee kleinere bedrijven worden geconfronteerd bij het beschermen van hun intellectuele eigendom tegen grotere, meer invloedrijke concurrenten. De juridische strijd belooft een interessante ontwikkeling te worden, waarbij de rechtbank zal moeten beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van inbreuk op het handelsmerk en welke gevolgen dit heeft voor beide partijen.

SKIMS, opgericht in 2019 door Kim Kardashian, is in korte tijd uitgegroeid tot een enorm succesvol merk in de shapewear, loungewear en lingerie industrie. Het bedrijf heeft een breed scala aan producten die gericht zijn op het bieden van comfort, pasvorm en zelfvertrouwen aan vrouwen van alle vormen en maten.

De populariteit van SKIMS is mede te danken aan de slimme marketingstrategieën van Kardashian, die haar enorme sociale media following gebruikt om de producten te promoten en een sterke merkidentiteit op te bouwen. De ‘Fits Everybody’ collectie, die centraal staat in de huidige rechtszaak, is een van de best verkopende lijnen van SKIMS en staat bekend om zijn naadloze ontwerp en comfortabele pasvorm.

De collectie is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en maten, waardoor het een populaire keuze is voor vrouwen die op zoek zijn naar shapewear die zowel functioneel als modieus is. De waarde van SKIMS werd in november geschat op maar liefst 5 miljard dollar, wat aantoont hoe succesvol het bedrijf is geworden in de afgelopen jaren.

Dit succes maakt de aanklacht van Denise Cesare des te opvallender, aangezien SKIMS in staat is om de juridische strijd te voeren met aanzienlijke financiële middelen. De uitkomst van de rechtszaak kan dan ook een belangrijke impact hebben op de toekomst van beide bedrijven.

De kern van de zaak draait om de vraag of de naam ‘Fits Everybody’ voldoende onderscheidend is om als handelsmerk te worden beschermd en of het gebruik van deze naam door SKIMS daadwerkelijk verwarring kan veroorzaken bij consumenten. Cesare zal moeten aantonen dat haar bedrijf al geruime tijd de naam ‘Fits Everybody’ gebruikt en dat ze een reputatie heeft opgebouwd rond dit merk.

Ze zal ook moeten bewijzen dat het gebruik van de naam door SKIMS leidt tot een reële kans op verwarring bij consumenten, bijvoorbeeld doordat klanten denken dat de producten van SKIMS afkomstig zijn van haar bedrijf. Kardashian zal waarschijnlijk betogen dat de naam ‘Fits Everybody’ een beschrijvende term is die niet exclusief aan een enkel bedrijf kan worden toegewezen en dat haar gebruik van de naam geen inbreuk maakt op de rechten van Cesare.

De rechtbank zal alle bewijsmaterialen zorgvuldig moeten beoordelen om tot een weloverwogen oordeel te komen. De zaak is niet alleen van belang voor de betrokken partijen, maar ook voor andere bedrijven die hun intellectuele eigendom willen beschermen. Het kan een precedent scheppen voor toekomstige handelsmerkgeschillen en de manier waarop de rechtbank omgaat met de bescherming van handelsmerken in de mode-industrie. De uitkomst van de rechtszaak zal ongetwijfeld nauwlettend worden gevolgd door de juridische gemeenschap en de mode-industrie





