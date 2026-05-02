Kim en Wilko Derksen reageren op kritiek na aankoop van woonboerderij voor 900.000 euro

Kim en Wilko Derksen, bekend van ‘Kopen Zonder Kijken’, leggen uit hoe ze aan hun budget van 900.000 euro zijn gekomen en reageren op de online kritiek die ze ontvingen. Ze benadrukken dat het geld is gespaard en dat er geen sprake is van een erfenis of adellijke achtergrond. Daarnaast kondigen ze aan dat ze in verwachting zijn van een dochter.

Kim en Wilko Derksen , recentelijk onderwerp van veel discussie door hun aanzienlijke budget van 900.000 euro in het populaire programma ‘ Kopen Zonder Kijken ’, hebben nu gereageerd op de storm van kritiek die ze online ontvingen.

Het stel, dat inmiddels geniet van hun nieuwe woonboerderij in Schoonrewoerd, deelt hun verhaal in het AD en legt uit hoe ze aan het forse bedrag zijn gekomen. Hun deelname aan het programma bleef niet onopgemerkt; het contrast met andere deelnemers, die vaak met een beperkter budget moeten werken, was opvallend. De reacties op sociale media waren dan ook niet mild.

Er werd volop gespeculeerd over een adellijke achtergrond of een miljoenen erfenis, maar Kim en Wilko benadrukken dat de realiteit heel anders is. De kritiek was zo intens dat ze genoodzaakt waren maatregelen te nemen om zich te beschermen.

‘Na de uitzending hebben we onze telefoons even uit moeten zetten,’ vertelt Kim, wat de impact van de online reacties onderstreept. Ondanks hun jonge leeftijd, begin dertig, waren Kim en Wilko goed voorbereid op de aankoop van een nieuw huis.

‘We hebben gewoon veel gespaard,’ legt Wilko uit. Kim beschrijft haar partner als iemand die extreem zuinig is.

‘In de vier jaar dat ik hem ken, heeft hij nog nooit een pakketje online besteld,’ aldus Kim. Hoewel Wilko een kleine erfenis van zijn oma heeft ontvangen en Kim op jonge leeftijd haar vader verloor, benadrukken ze beiden dat er van grote rijkdom van huis uit geen sprake is geweest. Het budget is dus het resultaat van jarenlang sparen en een bewuste financiële planning. De hulp van makelaar Alex van Keulen was tijdens het proces van essentieel belang.

In het programma was te zien hoe Kim en Wilko aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden in hun wensen. Kim neigde naar eengezinswoningen, terwijl Wilko droomde van een grote villa. Uiteindelijk werd er, met behulp van een ‘exitklok’, een compromis gesloten waarbij Wilko zijn hoge eisen moest bijstellen. De eerste beelden van Tyron, bekend van Big Brother, in ‘Kopen Zonder Kijken’ gaven al een voorproefje van de dynamiek die in het programma te zien is.

Momenteel wonen Kim en Wilko al een maand in hun twee-onder-een-kapwoning in Schoonrewoerd en er is nog meer reden tot feest. Kim is namelijk achttien weken zwanger van een dochter.

‘Dit is vruchtbare grond en het dorp heeft ook iets met de ooievaar, begrepen we,’ vertelt Kim met een glimlach. De extra kamers in het huis komen dan ook goed van pas, aangezien haar moeder uit Friesland regelmatig zal komen oppassen op de kleine. De aankoop van het huis en de komende geboorte van hun dochter vormen een nieuwe, spannende fase in hun leven.

Het stel heeft laten zien dat hard werken en sparen, ondanks de kritiek en speculaties, kunnen leiden tot het vervullen van dromen. Hun verhaal is een inspiratie voor anderen die ook op zoek zijn naar hun ideale woning, en benadrukt het belang van een goede financiële planning en compromisbereidheid. De ervaringen in ‘Kopen Zonder Kijken’ hebben hen dichter bij elkaar gebracht en hen geleerd om elkaars wensen te respecteren, wat uiteindelijk heeft geleid tot een gelukkige uitkomst.

De reacties op hun verhaal blijven binnenkomen, maar Kim en Wilko zijn vastbesloten om zich te focussen op hun toekomst en het genieten van hun nieuwe leven in Schoonrewoerd





