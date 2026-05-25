Killian Bouwhuis: 'Hoe luchtiger je denkt, hoe makkelijker het gaat'

Killian Bouwhuis, de topschutter van vijfdeklasser AVV Alphen, heeft dit seizoen 45 keer het net bollen. Hij heeft slechts 22 competitieduels voor nodig, wat neerkomt op een moyenne van iets meer dan twee treffers per wedstrijd. Met zijn indrukwekkende aantal hielp hij AVV Alphen aan het eerste kampioenschap in welgeteld negentien jaar.

Zijn geheim?

'Hoe luchtiger je denkt, hoe makkelijker het gaat', stelt de topschutter. Maar liefst 45 keer liet Killian Bouwhuis de afgelopen jaargang het net bollen. Daar had hij slechts 22 competitieduels voor nodig, wat neerkomt op een moyenne van iets meer dan twee treffers per wedstrijd. Met dat indrukwekkende aantal hielp hij AVV Alphen aan het eerste kampioenschap in welgeteld negentien jaar.

'Als je kampioen wordt en persoonlijk zoveel goals maakt, kan ik alleen maar zeggen dat het een heel goed en leuk seizoen is geweest. En daar ben ik wel trots op.





