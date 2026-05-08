Kijkers blij met vernieuwingen in Filken Maastricht na onverwachte wending in seizoensfinale

Kijkers reageren enorm enthousiast op de nieuwste ontwikkelingen in het 20e seizoen van " Flikken Maastricht ". Na het overlijden van Floris Wolfs leek het erop dat Jeroen Vermeer de vaste partner van Eva van Dongen zou worden.

In de seizoensfinale krijgt dat verhaal echter een onverwachte draai, tot grote vreugde van het publiek. In de slotaflevering wordt een nieuw personage geïntroduceerd: Lars Peeters, gespeeld door Egbert Jan Weeber, een collega uit Eindhoven die een rol speelt in de jacht op de corrupte rechercheur Richard Steen. Hoewel hij eerder in de aflevering al opduikt, wordt pas tijdens de cliffhanger duidelijk hoe belangrijk zijn rol is. Uiteindelijk blijkt Eva zelf achter zijn komst te zitten.

"Wie denk jij dat dat geregeld heeft? " vraagt ze hem met een knipoog. Ondanks dat Floris bij veel kijkers geliefd was, wordt Lars warm ontvangen.

"Kan niet wachten op het volgende seizoen", laten fans op social media weten. "Dit is een leuke wending", klinkt het verder. Veel kijkers zijn nu al enthousiast over de samenwerking tussen Angela en Egbert Jan.

"Superleuk", klinkt het. En: "Leuk duo.

" Of Lars Peeters uiteindelijk een vaste plek in de serie krijgt, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat hij ook in het volgende seizoen te zien zal zijn





