Kijkduin 'af' en gaat vijfde jaar in, maar bezoekersaantallen gaan omhoog

De eigenaar van het pannenkoekenhuis op de boulevard ziet dat de bezoekersaantallen structureel omhoog gaan, maar het is moeilijk om de mensen weer naar Kijkduin te trekken.

Vandaag is Kijkduin 'af' en gaat het vijfde jaar in, maar de bezoekersaantallen gaan structureel omhoog, aldus de eigenaar van het pannenkoekenhuis op de boulevard.

De ondernemer ziet dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om de mensen die de afgelopen jaren een andere route zijn gaan kiezen weer terug te krijgen. De ondernemersvereniging Kijkduin noemt de badplaats 'een verborgen parel' en ziet zeker ook wel verbeterpunten. Zo kan de bewegwijzering verbeterd worden en de panden beter gevuld.

De horecazaken op de boulevard zijn positief gestemd over de toekomst van Kijkduin en hopen op een mooie zomer en vanaf daar volle bak vooruit





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Kijkduin Bezoekersaantallen Horeca Ondernemersvereniging Verbeterpunten

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