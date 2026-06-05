Kijkdaling Eurovisie Songfestival door boycotten: 131 miljoen kijkers tegen 166 miljoen vorig jaar

Het Eurovisie Songfestival van dit jaar trok 131 miljoen kijkers, een daling van 35 miljoen ten opzichte van 2023. De boycot van vijf landen vanwege de deelname van Israël heeft een significante impact op de cijfers, erkent festivaldirecteur Martin Green. Hoewel sommige landen zoals Oostenrijk juist meer kijkers hadden, daalden de cijfers in Polen, het VK en Frankrijk. Stemmen kwamen uit 148 landen, met Nederland en de VS in de top vijf.

Het Eurovisie Songfestival van dit jaar heeft een significante kijkdaling doorgemaakt ten opzichte van de vorige editie. Volgens de officiële cijfers van de organisatie schatten zich 131 miljoen mensen voor de tv of het livestream verbonden te zijn geweest met het evenement dat in Wenen werd gehouden, met de finale op 16 mei.

Dit is een daling van maar liefst 35 miljoen kijkers vergeleken met de 166 miljoen van 2023. Een belangrijk onderdeel van de analyse van deze daling is de boycot van een aantal Europese landen. Martin Green, de director van het Eurovisie Songfestival, erkent dat de afwezigheid van deze landen een rol speelt, noemt het 'vanzelfsprekend'. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich volledig terug van de deelname vanwege de aanwezigheid van Israël.

Bovendien besloten Ierland, Spanje en Slovenië, die wel deelnamen vorig jaar, om het evenement dit jaar niet uit te zenden. Dit droeg bij aan het页面上 ontbreken van een groot deel van het Potentiele publiek in die landen. Interessant is dat het gastland Oostenrijk juist een toename in kijkcijfers meldde, wat mogelijk wijst op een sterke lokale betrokkenheid. De Scandenavische landen - Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken - bleven de grootste kijkersgroepen in Europa.

Hier werd het festival het meest naar gekeken, wat aantoont dat de traditie en het culturele belang in die regio onaangetast blijven. Verder bleef het bereik in een aantal andere deelnemende landen dalen, zoals Polen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Desondanks étaient er ook landen met grotere kijk Shares, zoals Oostenrijk. Er werden stemmen afgegeven vanuit 148 landen, twee meer dan het jaar ervoor.

De top vijf van landen die het meest stemden waren de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Spanje en Ierland. Opvallend is dat Spanje en Ierland hierin staan terwijl ze niet meededen of niet uitzonden, wat suggereert datEurovisie een wereldwijd fenomeen blijft met Sterke online参与, ondanks de politieke controverse. De organisatie zal waarschijnlijk de effecten van de boycotten en de politieke spanningen goed moeten analyseren voor de toekomstige edities om het bereik te herstellen.

De dit jaar, terwijl het bereik daalde, toonde het festival ook veerkracht door groei in bepaalde segmenten en landen. De combinatie van entertainment, muziek en culturele uitwisseling blijft aantrekkingskracht hebben, maar deImpact van politieke Besluiten van landen onmisbaar. Voor de komende jaren zal het erop aankomen hoe de EBU omgaat met dergelijke situaties om een bredere deelname en kijkbereik te waarborgen en Tegelijkertijd de artistieke integriteit te beschermen





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Eurovisie Songfestival Kijkcijfers Boycot Israël Martin Green Wenen Stemmen 131 Miljoen Oostenrijk Scandinavië

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