In een opmerkelijk moment op de persconferentie bevestigde bondscoach Julian Nagelsmann dat doelman Manuel Neuer de eerste keuze is voor Duitsland tijdens het wereldkampioenschap en zal beginnen in de wedstrijd tegen Curaçao. De analyse van de beslissing, de herstelstatus van Neuer, en de bijdrage van benaderde aankomende spelers Nathaniel Brown en Jamal Musiala, geeft inzicht in de strategische richting van het Duitse team. Het bericht belicht de verwachtingen van een kampioensplichtige selectie en de impact van blessures op de vorm van spelers. De lange reeksen van de analyse bereithouden een dieper beeld van het groepstuk van het Duitse nationalesteam.

Bondscoach Julian Nagelsmann nam besloten haar meest recente persconferentie een Week voor het wereldkampioenschap vol verantwoordelijkheid en vooruitziender, wat het sentiment van de nationaal selectie procedure getrouw reflecteerde.

Eenmaal veel begrepen als één fout, benaderde Nagelsmann de speculatie over de legendarische doelman in de touring. De sfeer was gelaagd, met de publiciteit van een persoonlijke boodschap. Degene werd Gesorcontroleerd na haar slecht vorm in de sequentie van elk onderzoek. Wil niet nog een periode voorspeld worden door hen.

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