Kieran Trippier vertrekt transfervrij van Newcastle naar Wolverhampton

De Engelse international Kieran Trippier vertrekt vrijdag transfervrij van Newcastle United naar Wolverhampton. Trippier tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar bij de Premier League-degradant.

De Engelse international Kieran Trippier vertrekt vrijdag transfervrij van Newcastle United naar Wolverhampton . Trippier tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar bij de Premier League -degradant.

De 54-voudig Engels international speelde in januari 2022 voor 14 miljoen euro over van Atlético Madrid naar Newcastle. In april maakte de routinier al bekend zijn contract bij Newcastle niet te verlengen.

"Ik heb me hier het meest thuis gevoeld en ik ga de club echt missen", zei Trippier. Trippier won in het seizoen van 2020/21 de LaLiga met Atlético en wist vorig jaar de EFL Cup te winnen met Newcastle, dat Liverpool met 2-1 versloeg. De rechtervleugelverdediger doorliep de jeugdelftallen van Manchester City, maar kwam via Barnsley terecht bij Burnley. In januari 2015 maakte Trippier de overstap van Noordwest Engeland naar Noord-Londen: hij tekende bij Tottenham Hotspur.

In zijn periode bij de Spurs maakte Trippier zijn debuut voor het Engelse nationale elftal. Hij haalde de finale van het EK in 2021 (verloren van Italië op penalty's) en werd vierde op het WK in 2018 (2-0 verloren van België in de troostfinale). Trippier tekent nu voor twee seizoenen bij Wolverhampton, dat dit seizoen degradeerde uit de Premier League.

De optie voor een extra jaar geeft de club de kans om de Engelse international nog een seizoen langer te binden





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kieran Trippier Newcastle United Wolverhampton Premier League Atlético Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Spel op de wagen: Barça brengt formeel bod uit van tachtig miljoen'FC Barcelona zet vaart achter de transfer van Anthony Gordon. De La Liga-kampioen heeft een formeel bod neergelegd bij Newcastle United, zo melden The Athletic, Diario Sport en Marca woensdagmiddag. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer tachtig miljoen euro.

Read more »

FC Barcelona bereikt akkoord: duizelingwekkende transfersom van 80 miljoen euroFC Barcelona heeft een bod van tachtig miljoen euro neergelegd bij Newcastle United, zo melden diverse en zeer betrouwbare media. Anthony Gordon moet in Catalonië de nieuwe linksvoor worden.

Read more »

'Inter sorteert voor op vertrek Dumfries en haalt rechtsback van 40 miljoen'Internazionale lijkt serieus rekening te houden met een vertrek van Denzel Dumfries. De Oranje-international heeft een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract en daardoor is het goed mogelijk dat de rechtsachter zijn loopbaan bij een andere club gaat vervolgen.

Read more »

Inter Legends kondigt selectie aan voor Legends-wedstrijd tegen Real Madrid in BernabéuInter heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het aankomende Legends-duel tegen Real Madrid in het Estadio Santiago Bernabéu op 13 juni. Het Inter Legends-team bevat grote namen zoals Javier Zanetti, Francesco Toldo, Lucio en Maicon, en ook oud-international Van der Meijde. Real Madrid heeft nog geen selectie vrijgegeven, maar Roberto Carlos zal meedoen. Vorig jaar versloegen de Real Legends al Ajax Legends in Amsterdam.

Read more »