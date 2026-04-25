Kieft ziet Eenhoorn en Huiberts als ideale directie voor Feyenoord

Wim Kieft pleit voor de gezamenlijke aanstelling van Robert Eenhoorn en Max Huiberts bij Feyenoord, na het vertrek van Dennis te Kloese. Journalisten Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen steunen dit idee, wijzend op de ervaring en kwaliteiten van het duo.

Wim Kieft , de gerenommeerde voormalig spits, uit zijn enthousiasme over de mogelijke komst van Robert Eenhoorn en Max Huiberts naar Feyenoord . In zijn wekelijkse column voor De Amsterdammer benadrukt Kieft dat Feyenoord nu, met het vertrek van Dennis te Kloese, ambitieus moet zijn en hoge eisen moet stellen aan de nieuwe directie.

Hij ziet Eenhoorn en Huiberts, het succesvolle duo van AZ, als een ideale combinatie om de club naar nieuwe hoogten te leiden. Kieft wijst erop dat beiden aan het einde van het seizoen beschikbaar komen en dat Eenhoorn een sterke band heeft met Feyenoord. Hij stelt dat de fundamenten van de recente successen van AZ, inclusief de bekerwinst van afgelopen zondag, direct toe te schrijven zijn aan de leiding en visie van Eenhoorn en Huiberts.

De synergie tussen hun competenties heeft volgens Kieft een bewezen staat van dienst en zou Feyenoord enorm ten goede komen. Het is een droomscenario, stelt Kieft, omdat Eenhoorn en Huiberts samen een complete directie kunnen vormen, waarbij Eenhoorn de rol van algemeen directeur en Huiberts die van technisch directeur zou vervullen. Dit zou een efficiënte en effectieve structuur creëren, die de club in staat stelt om strategische beslissingen snel en doordacht te nemen.

De ervaring en expertise van dit duo zijn onmisbaar voor het behalen van toekomstige successen. De suggestie van Eenhoorns mogelijke terugkeer naar Feyenoord is niet nieuw. Journalist Marcel van der Kraan bevestigde eerder op de vrijdag al dat de naam van Eenhoorn actief in de wandelgangen circuleert binnen de club. Van der Kraan benadrukt dat Eenhoorns hart altijd bij Feyenoord heeft gelegen en dat hij een populaire keuze zou zijn bij de achterban.

Hij ziet Eenhoorn als een stabiliserende factor die rust in de club kan brengen en een positieve werkomgeving kan creëren voor belangrijke figuren zoals Giovanni van Bronckhorst en Kees van Wonderen. Eenhoorns vermogen om mensen te motiveren en te laten functioneren op hun best zou volgens Van der Kraan een cruciale rol spelen in het succes van de club.

Hij gelooft dat Eenhoorns ervaring en netwerk van onschatbare waarde zouden zijn voor Feyenoord, en dat hij de club kan helpen om haar ambities te realiseren. De journalist wijst erop dat Eenhoorns reputatie en integriteit hem een vertrouwde en gerespecteerde figuur maken binnen de voetbalwereld. Dit zou Feyenoord helpen om een sterke positie te verwerven in de onderhandelingen met spelers en andere clubs.

De combinatie van Eenhoorns zakelijke inzicht en Huiberts’ technische expertise zou een krachtige combinatie vormen die de club naar een hoger niveau kan tillen. Valentijn Driessen, een andere prominente journalist, sluit zich aan bij de positieve reacties op de mogelijke komst van Eenhoorn. Driessen benadrukt dat je met Eenhoorn precies weet wat je kunt verwachten en dat je direct met de besprekingen kunt beginnen.

Zijn ervaring bij AZ, waar hij in diverse commissies heeft gezeten, is volgens Driessen een groot voordeel. Hij adviseert om geen lange selectieprocedure te starten, omdat Eenhoorn zich daar waarschijnlijk te groot voor voelt. Driessen gelooft dat Eenhoorn een directe impact kan hebben op de club en dat hij de stabiliteit en ervaring kan bieden die Feyenoord op dit moment nodig heeft. Hij wijst erop dat Eenhoorns netwerk en contacten binnen de voetbalwereld van onschatbare waarde zijn.

De snelle aanstelling van Eenhoorn zou Feyenoord in staat stellen om zich te concentreren op andere belangrijke zaken, zoals het aantrekken van nieuwe spelers en het verlengen van contracten. De consensus onder de verschillende journalisten is duidelijk: Robert Eenhoorn zou een uitstekende keuze zijn voor Feyenoord, en zijn komst zou een positieve impuls geven aan de club. De combinatie met Max Huiberts zou een droomscenario zijn, en de club zou er alles aan moeten doen om dit te realiseren.

De tijd dringt, aangezien beide heren aan het einde van het seizoen beschikbaar komen en andere clubs mogelijk ook interesse hebben in hun diensten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Eenhoorn in pole position voor directeurschap Feyenoord na vertrek Te KloeseDennis te Kloese vertrekt bij Feyenoord per 1 juli, waardoor de club op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur en technisch directeur. Robert Eenhoorn wordt gezien als de belangrijkste kandidaat voor de functie van algemeen directeur, maar er zijn twijfels over zijn relatie met president-commissaris Toon van Bodegom.

Read more »

Tegengeluid over Eenhoorn: 'Feyenoord-familie denkt aan verstandshuwelijk'In tegenstelling tot het Algemeen Dagblad, zet De Telegraaf nog geen streep door de naam van Robert Eenhoorn in de zoektocht van Feyenoord naar een algemeen directeur. Een 'verstandshuwelijk' tussen de voormalig AZ-topman en de Rotterdammers behoort tot de mogelijkheden.

Read more »

Van Hooijdonk ziet Eenhoorn als ideale TD voor FeyenoordPierre van Hooijdonk geeft aan dat Robert Eenhoorn zijn voorkeur geniet als nieuwe technisch directeur van Feyenoord, boven Kees van Wonderen. Hij bespreekt ook het vertrek van Dennis te Kloese en de risico's van de aanstelling van Robin van Persie.

Read more »

'Naam van Eenhoorn niet van tafel bij Feyenoord, hij ligt heel goed bij achterban'De naam van Robert Eenhoorn is nog niet van tafel bij Feyenoord. Dat stelt Marcel van der Kraan, Chef Sport van De Telegraaf . Eenhoorn is bij de Rotterdammers in beeld wegens het vertrek van algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese.

Read more »

Driessen: Feyenoord ziet alternatief voor Eenhoorn in Formule 1Robert Eenhoorn is niet de enige naam op het lijstje van Feyenoord in de zoektocht naar een algemeen directeur. Volgens Valentijn Driessen kan ook Robert van Overdijk, directeur van het circuit in Zandvoort, een belangrijke kanshebber zijn.

Read more »

Robert Eenhoorn in beeld als opvolger Dennis te Kloese bij FeyenoordDe NOS Voetbalpodcast bespreekt de mogelijke komst van Robert Eenhoorn als nieuwe directeur bij Feyenoord. Er worden vraagtekens gezet bij de relatie met Toon van Bodegom en de machtsverhoudingen binnen de club.

Read more »