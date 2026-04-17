Kieft waarschuwt Koeman: 'Niet slim om Smit te vergelijken met Pedri en De Jong'

Voetbalanalist Wim Kieft uit kritiek op bondscoach Ronald Koeman's vergelijking van AZ-talent Kees Smit met wereldsterren als Pedri en Frenkie de Jong. Kieft acht dit te vroeg en potentieel schadelijk voor de ontwikkeling van de jonge middenvelder.

Wim Kieft , de voormalige Nederlandse spits en voetbalanalist, uit kritiek op de recente uitspraken van bondscoach Ronald Koeman over AZ-middenvelder Kees Smit . Koeman omschreef Smit, een jong talent van 20 jaar, tegenover Spaanse media als een combinatie van Pedri en Frenkie de Jong. Kieft vindt deze vergelijking, hoewel mogelijk goedbedoeld, te ver gaan en niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de speler.

Volgens Kieft wordt Smit momenteel overladen met lof door verschillende prominente figuren in de voetbalwereld, waaronder Rio Ferdinand, Arda Turan en nu dus ook bondscoach Koeman. Hoewel hij erkent dat Smit een getalenteerde speler is, benadrukt Kieft dat zulke superlatieven een enorm verwachtingspatroon scheppen. Dit kan een negatieve impact hebben op een jonge speler die nog aan het begin van zijn carrière staat.

Kieft pleit juist voor een kritische blik van Koeman op dit moment, om Smit te helpen gedijen en niet te bezwijken onder de druk van de hoge verwachtingen. Hij vreest dat Smit zich te veel kan laten meeslepen door de huidige aandacht, die sinds zijn doorbraak bij AZ, zijn debuut voor het Nederlands elftal en de bekerfinale enorm is toegenomen. Met het oog op een mogelijke selectie voor het WK, hoopt Kieft dat Smit zijn hoofd koel kan houden en zich niet laat beïnvloeden door de lofzang.

Naast de druk van de publieke opinie, benadrukt Kieft ook het belang van de juiste vervolgstap in de carrière van Smit. Hij adviseert Smit om kritisch te kijken of het verlaten van AZ na slechts één seizoen in de basis ten goede komt aan zijn sportieve ontwikkeling. Hoewel financiële verleidingen vanuit Europese topclubs begrijpelijk zijn, moet voor een twintigjarige speler veel speeltijd voorop staan. Kieft haalt ter illustratie de carrièrepaden aan van Nederlandse toptalenten uit het verleden, zoals Ruud Gullit, Frank Rijkenard en Marco van Basten, die pas na het spelen van meer dan 150 Eredivisiewedstrijden de stap naar het buitenland maakten. Volgens Kieft vormen deze wedstrijden een essentiële basis voor verdere ontwikkeling.

Hij hoopt dat Smit de juiste keuzes maakt, zowel wat betreft zijn mentale gesteldheid onder de druk van succes, als zijn toekomstige clubkeuze, om zo zijn potentieel volledig te kunnen benutten. Kieft gelooft dat een te vroege transfer zijn sportieve groei kan belemmeren, ondanks de aantrekkingskracht van de absolute top.

De rest van de tekst bevat losse observaties over voetbalwedstrijden en de situatie van Vitesse, die niet direct verband houden met de kritiek van Wim Kieft op Ronald Koeman en Kees Smit. Deze secties behandelen onder andere vermeende schwalbes en controversiële beslissingen van scheidsrechters, de impact van een spectaculaire vrije trap, de uitschakeling van Real Madrid en de veerkracht van Vitesse dat ondanks financiële problemen mogelijk in de Eredivisie blijft.





Niet alleen Kees Smit, maar ook ander Nederlands talent mag dromen van absolute toptransferGivairo Read was woensdag onderwerp van gesprek bij voetbalminnend Engeland. Volgens Sky Sports overweegt Manchester City de negentienjarige rechtsback komende zomer op te pikken bij Feyenoord.

Koopmeiners ziet grote toekomst voor AZ-talent Smit, maar verwacht vertrekPeer Koopmeiners uit lovende woorden over AZ-talent Kees Smit, die hij een grote toekomst toedicht. Hoewel hij de potentie van Smit benadrukt en zijn positieve instelling prijst, verwacht Koopmeiners niet dat de middenvelder lang bij AZ zal blijven vanwege de financiële noodzaak van de club en de interesse van andere clubs.

Koeman vol lof: 'Ondanks z'n leeftijd al een geweldige speler, hij wordt cruciaal'Ronald Koeman is tijdens een evenement ter promotie van zijn golftoernooi in Barcelona ingegaan op Lamine Yamal en het tweeluik van FC Barcelona met Atlético Madrid. De bondscoach van het Nederlands elftal is zeer te spreken over het achttienjarige supertalent van de Catalanen en vindt de rode kaart van zowel Pau Cubarsí als Eric García terecht.

Ronald Koeman neemt het op voor Frenkie de Jong: 'Ik vind dat niet eerlijk'Ronald Koeman heeft het opgenomen voor Frenkie de Jong. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt dat de middenvelder van FC Barcelona vaak onder een vergrootglas ligt. Volgens Koeman is dat niet altijd even eerlijk.

Koeman ziet AZ-talent Kees Smit als toekomstig Barcelona-sterBondscoach Ronald Koeman is lyrisch over de kwaliteiten van AZ-middenvelder Kees Smit. Hij ziet de twintigjarige speler, die hij vergelijkt met Frenkie de Jong en Pedri, als een groot talent met een veelbelovende toekomst bij een topclub buiten Nederland.

Driessen bekritiseert Koemans vergelijkingen voor SmitVolgens Valentijn Driessen legt Ronald Koeman te veel druk op het jonge talent Kees Smit door hem te vergelijken met spelers als Frenkie de Jong en Pedri.

