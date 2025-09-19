Kieft bekritiseert Heitinga en richt pijlen op technisch directeur Kroes bij Ajax

Wim Kieft bekritiseert de aanpak van John Heitinga en stelt dat de focus bij Ajax verschoven moet worden naar technisch directeur Alex Kroes. Kieft is kritisch over de aanstelling van Heitinga en de aankopen van Kroes, en pleit voor een basisplaats voor Kasper Dolberg.

John Heitinga is een te gemakkelijke zondebok voor de wisselvallige resultaten van Ajax . Dat stelt Wim Kieft in zijn column voor De Telegraaf. Volgens de oud-voetballer moet de focus verschoven worden naar technisch directeur Alex Kroes . Kieft begint zijn column met de constatering dat Kroes verantwoordelijk is voor de discutabele aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax , nadat Heitinga eerder al gefaald had als interim-coach in Amsterdam.

Kieft ziet ook geen sterk beleid in het aantrekken van Marcel Keizer als assistent van Heitinga, nadat Keizer eerder ontslagen was als hoofdtrainer door Marc Overmars. Bovendien draagt Kroes de verantwoordelijkheid voor alle aankopen die in de Johan Cruijff ArenA zijn gedaan. De invalbeurten van Raúl Moro en Oscar Gloukh tegen Internazionale hebben de nodige discussie losgemaakt. Kieft vermoedt dat Heitinga wel een goede verklaring zal hebben voor deze keuzes. Het zou kunnen dat Moro en Gloukh niet zo goed blijken te zijn als Kroes had gedacht. Dan hoor je vaak dat spelers tijd nodig hebben om te acclimatiseren en te wennen aan het Ajax-voetbal. Maar volgens Kieft is het Ajax-voetbal nu ook weer niet zo ingewikkeld. Hij merkt op dat goede voetballers zich overal aanpassen en het snel oppikken. Kieft kiest in zijn column ook de kant van Kasper Dolberg. De Deense spits bleef tegen PEC Zwolle de hele wedstrijd op de bank, maar mocht tegen Inter zijn rentree maken bij de Amsterdammers. Kieft is van mening dat Dolberg niet gekocht is om de concurrentie aan te gaan met Wout Weghorst. Integendeel, Weghorst is naar Ajax gehaald om de concurrentie met Dolberg aan te gaan, omdat Dolberg in de basis hoort. Kieft erkent dat Dolberg een wat doodse uitstraling heeft en mentaal niet de sterkste is. Echter, Dolberg's voetballende kwaliteiten en zijn vermogen om te scoren staan niet ter discussie. Kieft is ervan overtuigd dat Dolberg beter en completer is dan Weghorst en dat hij de kans moet krijgen om dit te bewijzen. Het is duidelijk dat de kritiek op John Heitinga groot is. Veel fans en waarnemers zijn niet te spreken over zijn aanpak en prestaties. De reactie van Heitinga zelf op vragen over spelers als Gloukh wijst op een zekere mate van defensiviteit en weerstand tegen kritiek, wat de onvrede verder aanwakkert. De focus op de technische directie van Ajax, met name Alex Kroes, weerspiegelt de zoektocht naar de oorzaken van de wisselvallige resultaten. Er is de suggestie dat de aankopen en de technische staf onder de loep genomen moeten worden, evenals de tactische keuzes van de trainer. De situatie bij Ajax is een weerspiegeling van de druk en de verwachtingen die bij een topclub horen. De fans en de media houden de prestaties nauwlettend in de gaten en de resultaten worden direct gerelateerd aan de verantwoordelijken. Dit resulteert in veel discussie en analyse van de prestaties en de tactiek. De druk die wordt uitgeoefend op zowel de trainer als de technisch directeur en de spelers is groot en dwingt tot het nemen van beslissingen die van cruciaal belang zijn voor het behalen van de doelstellingen. De transfermarkt speelt een cruciale rol in de huidige situatie. De aankopen worden beoordeeld op hun waarde voor het team. Het scouten en aantrekken van de juiste spelers is van essentieel belang om de gewenste resultaten te behalen. Daarnaast wordt er gekeken naar de invloed van transfervrije spelers en of zij een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor het team. De meningen over transfers verschillen vaak, en dit leidt tot discussies over de kwaliteit van de spelers en hun potentieel. De onvrede die heerst bij de fans, die zich uit in reacties op diverse platforms, bevestigt dat de situatie niet optimaal is. De kritiek op de trainer, het beleid van de technisch directeur en de selectie van spelers is intensief, wat aangeeft dat de verwachtingen hoog zijn en dat er snel verbetering gewenst is. De club staat onder druk en de prestaties moeten snel verbeteren





