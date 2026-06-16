Kinderopvangorganisatie Kibeo introduceert in alle 250 vestigingen het zelfontworpen taalprogramma 'Taalrijk'. Het programma bevat onder meer een zelf bedachte en ingerichte taalhoek en wordt beoordeeld door de Universiteit Utrecht. De universiteit van Amsterdam gaat samen met Kibeo onderzoek doen om te zien of het programma daadwerkelijk iets oplevert.

Kinderopvang organisatie Kibeo ontwikkelt zelf een taalprogramma en de universiteit gaat kijken of dat werkt. De organisatie zet in op taalontwikkeling bij jonge kinderen en introduceert in alle 250 vestigingen het zelfontworpen taalprogramma ' Taalrijk '.

Dit programma bevat onder meer een zelf bedachte en ingerichte taalhoek. Over alles is nagedacht, van de verhaalstenen tot de handleidingen en trainingen voor alle medewerkers. De universiteit van Amsterdam gaat samen met Kibeo onderzoek doen om te zien of het programma daadwerkelijk iets oplevert. De hoogleraar Kinderopvang Rube Fukkink gaat met een team kijken of kinderen die met 'Taalrijk' zijn begonnen na een jaar verder zijn in hun taalontwikkeling dan kinderen die later starten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kibeo Taalrijk Taalontwikkeling Kinderopvang Onderzoek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valentijn Driessen enorm onder indruk van één land op WKValentijn Driessen is onder de indruk van Marokko, dat tegen Brazilië zelden in de problemen kwam en een verdienstelijk punt pakte (1-1). Een finaleplaats is ondanks alle euforie echter te hoog gegrepen, zo voorspelt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off.

Read more »

Trump viert 80ste verjaardag met UFC-vechtfestijn op Witte Huis: Perfect bij zijn keizerlijke statusDonald Trump viert zijn tachtigste verjaardag met een groots UFC-vechtsportgala op het terrein van het Witte Huis. Amerika-deskundige Willem Post verklaart dat het evenement past bij de manier waarop Trump zichzelf ziet en presenteert. Het feest, met een enorme arena op hetWitte Huis-terrein, wekt vragen bij critici vanwege de commerciële en machtsvertonende uitstraling die afwijkt van het traditionele eenvoudige imago van de presidentsresidence. Post benadrukt dat Trumps liefde voor UFC en de sportcultuur van dominantie een verlengde zijn van zijn politieke stijl en invloed, die verder reikt dan alleen de Republikeinse harde kern. Zelfs op tachtigjarige leeftijd wordt zijn erfenis als meester-populist gezien als blijvend, hoewel het trumpisme形态 kan veranderen zonder zijn unieke kwaliteiten. Tevens wordt er gespeculeerd over een mogelijke Iran-deal als verjaardagscadeau tijdens de 250-jaar-vieringen van de VS.

Read more »

Bloed, zweet en 'Iran-truths': wereldpolitiek in de marge kooigevecht Witte HuisDe Amerikaanse president kon zijn 80ste verjaardag en het 250-jarige bestaan van de VS niet ongestoord vieren omdat de wereldpolitiek ook nog zijn aandacht vroeg.

Read more »

Nieuwe EU-regels voor luchtvaartpassagiers: gratis handbagage en hogere compensatieDe Europese Unie heeft na tien jaar onderhandelen nieuwe regels voor luchtvaartpassagiers vastgesteld. Handbagage wordt gratis en bij vertraging van drie uur of meer krijgen reizigers een compensatie van 250 tot 600 euro.

Read more »