Khvicha Kvaratskhelia uitgeroepen tot beste speler van het Champions League-seizoen 2025/26

Khvicha Kvaratskhelia , de Georgische aanvaller van Paris Saint-Germain , is uitgeroepen tot beste speler van het Champions League -seizoen 2025/26. De technische commissie van de UEFA was unaniem in haar oordeel over Kvaratskhelia, die een sleutelrol speelde in de succesvolle Europese campagne van PSG.

Gedurende het toernooi was Kvaratskhelia goed voor tien doelpunten en zes assists in zestien wedstrijden. Hij maakte daarmee een grote indruk vanaf de linkerflank. Vooral in de eindfase van het toernooi liet Kvaratskhelia zich nadrukkelijk gelden. In de finale tegen Arsenal was hij betrokken bij een belangrijk moment, toen hij in het strafschopgebied werd neergehaald door Cristhian Mosquera.

De toegekende strafschop werd vervolgens benut door Ousmane Dembélé, waarmee PSG op gelijke hoogte kwam in de wedstrijd die na strafschoppen in een Parijse zege eindigde. Ook in de halve finale tegen Bayern München liet Kvaratskhelia zich zien met een opvallende hoofdrol. In het spectaculaire heenduel (5-4) maakte hij twee doelpunten, waaronder een fraai afstandsschot waarmee hij PSG terug in de wedstrijd bracht.

Met zijn bekroning treedt Kvaratskhelia in de voetsporen van onder meer ploeggenoot Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Rodri en Karim Benzema, die de prijs in eerdere seizoenen in ontvangst mochten nemen





