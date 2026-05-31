Kevin De Bruyne geeft zijn mening over Napoli en Antonio Conte

Kevin De Bruyne, een Belgisch internationaal voetballer, geeft zijn mening over zijn ervaringen bij Napoli. Hij vertelt openhartig over zijn tijd bij de club, waar trainer Antonio Conte is vertrokken. De Bruyne wil niet per se vertrekken uit Napoli, maar wil wel een gesprek voeren over de manier van spelen.

Volgens De Bruyne was het moeilijk om met Conte samen te werken, omdat ze een andere visie hadden op het spel. Hij vertelt dat hij nooit echt op zijn positie kon spelen en dat het vertrek van Conte positief voor hem was. De Bruyne wil niet per se vertrekken uit Napoli, maar wil wel een gesprek voeren over de manier van spelen. Hij voelt zich niet in staat om met Conte te werken en wil graag een andere aanpak.

De Belgische international heeft nog een jaar contract bij Napoli en wil graag zien of er veranderingen komen bij de club. In het gesprek wordt ook Noa Lang genoemd, een Nederlands voetballer die ook bij Napoli speelt. Lang heeft eerder al negatief gesproken over Conte en het lijkt erop dat De Bruyne en Lang dezelfde mening hebben over de trainer.

Het is niet duidelijk of er een oplossing voor het probleem is, maar het lijkt erop dat De Bruyne en Lang graag een andere aanpak willen bij Napoli. Het is een interessante situatie voor de club, die graag wil zien dat hun spelers tevreden zijn en graag willen presteren op het veld. De Bruyne en Lang zijn belangrijke spelers voor Napoli en hun mening is dus belangrijk voor de club.

Het zal interessant zijn om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt en of er veranderingen komen bij Napoli





